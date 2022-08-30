Доверстать форму оплаты

$25
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки887 просмотров

доверстать форму оплаты

доделать джаваскритп

3 года назад
BrndCrte
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

eugeneskom
30 лет
5 лет в сервисе
Был
19 дней назад
3 года назад
$25
2 дня
Escrow
Евгений отлиный разработчик! Ответсвенный! Приятное общение - на уровне! Рекомендую!!!
Доволен сотрудничеством с Василием, рекомендую)

Заявки фрилансеров

Владислав
 
22 года
4 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
1 отзыв
3 года назад
Андрей
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
16 отзывов
3 года назад
Тимофей
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 дня назад
6 отзывов
3 года назад
eugeneskom
30 лет
5 лет в сервисе
Был
19 дней назад
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