BrndCrte

Василий Гриднев BrndCrte

 
47 летИзраиль/Тель-Авив
15 лет на фриланс-бирже
Был
22 дня назад
IOS | Android | Joomla | WordPress | Magento | Zend

Разработка под ключ приложений для IOS и Android, информационных порталов, корпоративных сайтов и интернет-магазинов.

Работаем с OBJECTIVE С | JAVA | JSON | HTML | HTML5 | PHP5 | PHP | Javascript | jQuery | CSS3.

PHPJavascriptWordPressAndroidHTMLiOSПриложение для iOSJoomlaMagentojQueryJava
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