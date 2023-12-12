IOS | Android | Joomla | WordPress | Magento | Zend
Разработка под ключ приложений для IOS и Android, информационных порталов, корпоративных сайтов и интернет-магазинов.
Работаем с OBJECTIVE С | JAVA | JSON | HTML | HTML5 | PHP5 | PHP | Javascript | jQuery | CSS3.
Портфолио
- Whatgroup - корпоративный сайт417 просмотров
- Emyoliapps375 просмотров
- Edufunglobal - корпоративный сайт413 просмотров
- Scanmarker - интернет-магазин356 просмотров
- Sketchheroes - портал художников230 просмотров
- Ibidlow - портал242 просмотра
- IOS app "Seeds news"254 просмотра
- IOS app "Radio Web"278 просмотров
- IOS app "Picngo"249 просмотров