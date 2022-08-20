Верстка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт49 заявок1622 просмотра

Надо сверстать сайт.

Макеты тут (upd) https://drive.google.com/file/d/1e4CCATEnm_z-zCAiBRoZTcuiOZpzKjVY/view?usp=sharing

Верстка должна совпадать с макетами, допускается маленькие отклонение.

Мне нужно только верстка без натяжки, натяжка на цмс я буду делать.

Без цены и сроков не рассматриваю заявки.

Антибот 2+45=

3 года назад
karenjan
Карен 
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4 дня назад

Выбранный исполнитель

Lero
Петр 
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2 года назад
3 года назад
$30
7 дней
Исполнитель отказался от выполнения задания в следствии увеличения объема выполняемых работ.
Техническое задание было сформировано с существенными недостатками, что привело к увеличению объема работ, в следствии чего возникла спорная ситуация.

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