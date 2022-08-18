Верстка страниц из фигмы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт53 заявки1615 просмотров

Добрый день. Нужно сделать сайт, дизайн готов, сверстать нужно адаптивно. Дизайнер на связи. 7 различных страниц, повторного контента мало. Сайт будет работать на вордпресс. 

Ссылку на проект скину потенциальным исполнителям. 

Присылайте примеры своих работ и прошу указать минимальную стоимость ваших услуг.

Спасибо! 

FigmaWordPress
3 года назад
abram778
Евгений 
54 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Арман
 
23 года
3 года в сервисе
Был
месяц назад
12 отзывов(-2)
3 года назад
Георгий
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Виталий
 
32 года
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 отзыва
3 года назад
Ерлан
 
31 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Артём
 
37 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Роберт
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад
Алексей
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Глеб
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Роман
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов(-2)
3 года назад
Сагынбек
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва(-1)
3 года назад
Петр
 
33 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
27 отзывов(-1)
3 года назад
Азиз
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Мария
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Динмухамед
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 отзыва
3 года назад
Иван
 
23 года
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Илья
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Оксана
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Константин
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Юра
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
1 отзыв
3 года назад
Булат
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
2 отзыва
3 года назад
Никита
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
5 отзывов
3 года назад
Константин
 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
6 дней назад
7 отзывов
3 года назад
Василь
 
33 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Родион
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
2 отзыва
3 года назад
Илхамбек
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Артем
 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Дмитро
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
месяц назад
25 отзывов
3 года назад
Ислам
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Дарья
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
31 год
4 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
12 отзывов
3 года назад
Виталий
 
23 года
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
18 часов назад
287 отзывов
3 года назад
Михайло
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Осмонов
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад
Игорь
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Тимур
 
32 года
4 года в сервисе
Был
год назад
9 отзывов
3 года назад
Изат
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Михаил
 
21 год
4 года в сервисе
Был
год назад
8 отзывов
3 года назад
Уланбек
 
33 года
7 лет в сервисе
онлайн
63 отзыва
3 года назад
ТОП-10
HTML-верстка
Владислав
 
31 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Андрей
 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
83 отзыва
3 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
8 часов назад
27 отзывов
3 года назад
Ариф
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
20 часов назад
20 отзывов
3 года назад
Анна
 
26 лет
7 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
58 отзывов
3 года назад
Валерий
 
23 года
4 года в сервисе
Был
14 дней назад
8 отзывов
3 года назад
Иван
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Артём
 
21 год
3 года в сервисе
Был
год назад
4 отзыва(-1)
3 года назад
Давиденко
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Миша
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
20 отзывов(-2)
3 года назад
Александр
 
49 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
4 отзыва
3 года назад
Александр
 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
8 дней назад
120 отзывов
3 года назад
ТОП-5
HTML-верстка
Александр
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
59 отзывов
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Сверстать thank you page для сайта на Joomla

    Необходимо сверстать thank you page для сайта на Joomla с использованием VirtueMart. Содержание страницы будет предоставлено в PDF-файле. Ожидается качественная HTML-верстка с учетом особенностей платформы.

    Joomla
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Адаптация сайта под разные размеры экрана Тильда

    $10

    Необходимо адаптировать сайт на платформе Тильда под различные размеры экранов. Текущий текст сайта смещается при изменении ширины браузера. Ожидается исправление HTML-верстки и добавление соответствующего CSS-кода для корректного отображения на всех устройствах. Срок выполнения — сегодня.

    CSSTilda
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка лендинга по макету

    Ищется специалист для верстки лендинга по макету без CMS или на Битрикс. Необходимо знание HTML и JavaScript, подключение виджетов авторизации Google и YandexId, а также виджета платежей ЮКасса. Адаптивная верстка для мобильных устройств обязательна.

    HTMLJava
    HTML-верстка25 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сверстать landing page

    $30

    Требуется сверстать лэндинг из PSD для рекламного сайта. Необходима адаптивная верстка для корректного отображения на мобильных устройствах. Убедитесь в соответствии с макетом и качественной реализации всех элементов.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Верстка сайта

    $150

    Необходима адаптивная и кроссбраузерная HTML-верстка сайта по готовому дизайну в Фигме. Требуются фрилансеры с большим опытом, готовые приступить к работе сразу.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Немного поправить вёрстку интернет-магазина на WordPress

    $15

    Требуются небольшие правки вёрстки интернет-магазина на WordPress. Необходимо исправить css для корректного отображения в браузере Safari. Нужно увеличить время выезда фиксированного хедера и настроить z-индексы для изображений в карточках товаров, чтобы они не закрывали меню.

    CSSWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Cверстать три страницы формы оплаты

    $50

    Требуется сверстать три страницы формы оплаты на основе макета из Figma. Задача требует срочного выполнения и качественной HTML-верстки. Возможны дополнительные работы с оплатой.

    Figma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сверстать макет из фигма

    $50

    Требуется сверстать макет интернет-магазина, предоставленный в Фигме, с учетом интеграции на платформу OpenCart. Вёрстка должна быть качественной и соответствовать всем техническим требованиям. Стоимость работы обсуждается.

    FigmaOpencart
    HTML-верстка42 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка готового шаблона согласно PSD макетам

    Необходимо внести изменения в готовый платный шаблон на CMS Osclass согласно PSD макетам. Большинство страниц требуют небольших доработок. Шаблон уже установлен и не использует Bootstrap, что упрощает процесс. Укажите свои навыки для выполнения задания.

    Bootstrap
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Веб сайт на wordpress

    Требуется разработка сайта компании на платформе WordPress с 10 страницами, включая главную, о нас, блог и вакансии. Необходима адаптивная верстка для различных устройств. Опыт работы не менее 3 лет, хорошее понимание кроссбраузерной верстки и оптимизации страниц. Важно обеспечить безопасность сайта и быструю загрузку страниц.

    WordPress
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    3 года назад