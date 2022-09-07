Верстка сайта

$150
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен50 заявок1151 просмотр

Є готовий дизайн сайту в Фігмі, потрібно зробити адаптивну, кросбраузерну верстку. Лише ті, хто може почати вже і з великим досвідом у верстці.

3 года назад
guest_16578459274611
3 года в сервисе
Была
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Lero
Петр 
33 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$30
8 дней
Escrow
Отличный опыт сотрудничества. Проект был не маленький, но завершил на 2 дня ранее оговоренного срока. Верстка качественная, багов мы не нашли. Спасибо!
Отлично поработали. Всегда на связи, все вопросы возникшие в процессе решались моментально. Всем рекомендую к сотрудничеству !

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