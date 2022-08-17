Необходимо внести изменения в готовый платный шаблон (CMS Osclass) согласно PSD макетам. Большая часть страниц имеет небольшие отличия. Макеты рисовались по большей части с учетом архитектуры платного шаблона (шаблон уже установлен), чтобы легче было вносить изменения. Шаблон без Bootstrap.

Osclass простая и понятная CMS. Пишите свои навыки и контакты.