Доработка готового шаблона согласно PSD макетам

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки357 просмотров

Необходимо внести изменения в готовый платный шаблон (CMS Osclass) согласно PSD макетам. Большая часть страниц имеет небольшие отличия. Макеты рисовались по большей части с учетом архитектуры платного шаблона (шаблон уже установлен), чтобы легче было вносить изменения. Шаблон без Bootstrap.

Osclass простая и понятная CMS. Пишите свои навыки и контакты.

Bootstrap
3 года назад
alexandrcreative
Александр 
42 года
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Был
день назад

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Илья
 
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