Требуется сверстать главную страницу сайта по готовым файлам от дизайнера. Необходимо создать аналогичный сайт, подобный указанному примеру. Готовая работа должна быть представлена в виде папки с файлами и подпапками в HTML/CSS.
Доработка готового шаблона согласно PSD макетам
Необходимо внести изменения в готовый платный шаблон (CMS Osclass) согласно PSD макетам. Большая часть страниц имеет небольшие отличия. Макеты рисовались по большей части с учетом архитектуры платного шаблона (шаблон уже установлен), чтобы легче было вносить изменения. Шаблон без Bootstrap.
Osclass простая и понятная CMS. Пишите свои навыки и контакты.
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