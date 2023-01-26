Ищем разработчика на WP для постоянной работы. Необходима HTML-верстка сайтов. Ознакомьтесь с условиями сотрудничества и примером макета проекта. Интересуют стоимость, сроки и возможные трудности при разработке. Присылайте примеры вашей работы на админке WP.
HTML - верстка главной страницы сайта
Нужно сверстать главную страницу сайта по готовым файлам от дизайнера.
Готовая работа - папка с файлами и подпапками в html/css
Нужно сверстать практический аналогичный сайт https://tdrentapps.com/
Что вам для этого требуется и какая цена?
Выбранный исполнитель
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