HTML - верстка главной страницы сайта

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  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен143 заявки3227 просмотров

Нужно сверстать главную страницу сайта по готовым файлам от дизайнера.

Готовая работа - папка с файлами и подпапками в html/css

Нужно сверстать практический аналогичный сайт https://tdrentapps.com/

Что вам для этого требуется и какая цена?

CSSHTML
2 года назад
zolterz
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Выбранный исполнитель

FLAKE_MDM
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3 года назад
$35
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Escrow
Спасибо за работу! Было много правок, все сделали до последней. Все качественно!
Сотрудничать стоит по заранее согласованному тз, так как правок было очень много отличимых от изначального дизайна. Тем не менее все дополнительные правки были дополнительно оплачены, в связи с чем рекомендую к сотрудничеству.

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