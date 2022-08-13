Требуется сверстать многостраничный сайт по предоставленному макету с учетом анимации и адаптации под мобильные устройства. Сайт будет на двух языках (русский и английский). Необходимо реализовать прелоадер, ховер эффекты и анимацию появления текста. Выбор CMS и технологий на усмотрение исполнителя, важно, чтобы в админке можно было добавлять новости.