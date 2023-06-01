ghostpunk25

Артем Дутов ghostpunk25

 
31 годУкраина/Запорожье
2 года на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Качественная и быстрая Верстка. Надежность, адаптивность, кроссбраузерность.

О себе:

1. Работа с адаптивной (резиновой) версткой

2. Отличное знание HTML5 и CSS3

3. Чистый JavaScript

4. Работа в Figma/Photoshop

5. Использование:

  • Flexbox
  • Grid
  • BEM
  • Sass
  • Gulp/WebPack
  • Иконочный шрифт
  • Pixel Perfect
6. Внимательность, ответственность, креативность, поиск нестандартных решений в работе, высокая скорость работы, стрессоустойчивость.

Гарантия на верстку.

После передачи архива с готовой версткой, в течение последующей недели я гарантирую неоплачиваемое и быстрое исправление ошибок, которые были выявлены Вами.

Ответственность:

- немедленно приступаю к работе, после обсуждения всех деталей;

- на связи с Вами 24/7 (телефон, мессенджеры);

- работа выполняется точно в сроки.

Контакты:

JavascriptFigmaSASSGulpPhotoshop
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