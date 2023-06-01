Артем Дутов ghostpunk25ghostpunk25
31 годУкраина/Запорожье
2 года на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Качественная и быстрая Верстка. Надежность, адаптивность, кроссбраузерность.
О себе:
1. Работа с адаптивной (резиновой) версткой
2. Отличное знание HTML5 и CSS3
3. Чистый JavaScript
4. Работа в Figma/Photoshop
5. Использование:
- Flexbox
- Grid
- BEM
- Sass
- Gulp/WebPack
- Иконочный шрифт
- Pixel Perfect
Гарантия на верстку.
После передачи архива с готовой версткой, в течение последующей недели я гарантирую неоплачиваемое и быстрое исправление ошибок, которые были выявлены Вами.
Ответственность:
- немедленно приступаю к работе, после обсуждения всех деталей;
- на связи с Вами 24/7 (телефон, мессенджеры);
- работа выполняется точно в сроки.
Контакты:
- E-mail: [email protected]
- Telegram: @ghostpunk25
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