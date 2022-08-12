новичок, но хорошее понимание есть

я делаю сайт визитку с расчетом на экран ноутбука, пк

время заказа будет рассчитано после просмотра шаблона

С горящими глазами жду хорошей работы, работа с HTML and CSS. Flex-verst

Понятный код на HTML and CSS.

Плавные анимации, отзывчивый интерфейс

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