HTML верстка лендинга с каталогом товаров и корзиной по макету в Figma

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок417 просмотров

Задача

  • Цена 40 USD
  • Верстка главной страницы с каталогом товаров + корзина
  • ﻿Верстка по готовому макету в Figma
  • Сегодня договариваемся, сегодня приступаем к выполнению задания
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FigmaHTML
3 года назад
Timurcoz
37 лет
4 года в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Devers
21 год
4 года в сервисе
Был
18 дней назад
3 года назад
$40
2 дня
Escrow
Хороший верстальщик, знает свое дело
Хороший заказчик, понятное задание, все необходимое для работы предоставляется. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

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