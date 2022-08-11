Требуется выполнить HTML-верстку с учетом пиксельной и адаптивной поддержки. Ожидается использование фреймворка Bootstrap или предложите альтернативные решения. Важно соблюдение всех стандартов веб-разработки.
Адаптивный сайт под ключ на WordPress
Нужен верстальщик на WordPress:
Адаптивный сайт под ключ на WordPress.
Тема: инвестиции
Тестовое задание:
https://www.figma.com/file/Qrv1U0KVcqXfZ86Itk3L8a/Invest-Finance/web.site/-test?node-id=0:1
По требованиям, после выполнения тестового задания исполнитель получит ссылку на полный проект состоящий из 30-/+ страниц, (но учтите тот факт что страницы однотипны!!!)
Итак к требованиям к кандидата:
1. Отличные знания технологии граббинга (нужно будет парсить информацию, обрабатывать и постить на сайт)
2. отличные навыки работы с iframe
3. навыки работы с API (приветствуются)
Срок выполнения тестового задания 2 дня. На весь проекта максимум три недели.
Цена указана за весь проект, готовы рассмотреть ваши варианты.
По окончанию этого проекта, гарантируем дальнейшее сотрудничество и постоянные заказы!
Заявки фрилансеров
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