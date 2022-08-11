Нужен верстальщик на WordPress:

Адаптивный сайт под ключ на WordPress.

Тема: инвестиции

Тестовое задание:

https://www.figma.com/file/Qrv1U0KVcqXfZ86Itk3L8a/Invest-Finance/web.site/-test?node-id=0:1

По требованиям, после выполнения тестового задания исполнитель получит ссылку на полный проект состоящий из 30-/+ страниц, (но учтите тот факт что страницы однотипны!!!)

Итак к требованиям к кандидата:

1. Отличные знания технологии граббинга (нужно будет парсить информацию, обрабатывать и постить на сайт)

2. отличные навыки работы с iframe

3. навыки работы с API (приветствуются)

Срок выполнения тестового задания 2 дня. На весь проекта максимум три недели.

Цена указана за весь проект, готовы рассмотреть ваши варианты.

По окончанию этого проекта, гарантируем дальнейшее сотрудничество и постоянные заказы!