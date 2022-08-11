Необходимо установить шаблон OpenCart на указанный домен и хостинг. Требуется перенести логотип, категории, подкатегории, контакты, баннеры и 10 товаров со старого сайта. Подготовьте сайт для запуска на платформе OpenCart.
Верстка сайта
Нужно сделать вертску страниц сайта,все подробности в лс отправлю
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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