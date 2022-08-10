Задача: Доработка существующего сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок571 просмотр

Описание: Необходимо сверстать несколько страниц к уже существующим. Написать несколько скриптов. Все это адаптировать под различные устройства и добавить анимации как на предыдущих страницах.

3 года назад
budko777
Дмитрий 
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