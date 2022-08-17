Тз. По странице Консультирование

0. Нужен человек с Украины. В связи с невозможностью транзакций в другие страны.

1. Верстка 12 колончатая, на бутстрапе 4, адаптивная.

2. Верстка не-пиксельперфект, а так чтоб хорошо смотрелось в широком диапазоне резрешений екранов.

3. Для страници выделен префикс, consv2_ Его нужно добавить для всех классов и Ид в верстке.

4. Верстка в Фигме, нужно умение верстать из фигмы. https://www.figma.com/file/EVcLXR6Vi2eVSukQZ4kAjW/консультирование?node-id=47%3A2

5. Картинки все в отдельной папке рядом с версткой

6. Верстка ручная, без лес цссс и других оберток с наследованием, название классов и Ид должны иметь смысл (Хоть какой то), желательно чтоб они были с созвучними названиями блоков и подблоков. Приветствуються названия с внутренним наследованием. Например

#Reviews{} //Секция #reviews_container //Контейнер внутри секции #reviews_img //Блок изображения внутри контейнера #reviews_img_text #reviews_img_alias .... Все не догма, но желательно. для понимания верстки с первого взгляда.

Коментарии в css особенно разделы на блоки - приветствуються

7. Основная структура

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6. Выделяем 5 диапазонов разрешений

﻿а. 1200px и больше - основная версия для которой основные CSS правила

﻿б. 992px-1199px - "Планшетная версия"

﻿в. 768px-991px - "Малая планшетная версия"

﻿г. 500px-767px - "Большая мобильная версия"

﻿д. 320px-499px - "Малая мобильная версия"

﻿Правила для каждого диапазона в отдельном файле.

﻿Меньший диапазон перекрывает основной диапазон.

7. Блок Ютуб Не анимируем, только вставить картинки (Анимация уже на движке будет)

8. Юлок Программа курса - если есть анимация у бутсрапа - делаем. Если нужны сторонние плагины, то (Анимация уже на движке будет)

9. Оплата - после показа у себя на сревере или через тимвювер.

10. Есть еще страницы для верстки и появляються раз в месяц - 2, долгосрочное общение приветствуется.

11. Еще детали и обсуждения - после выбора исполнителя.