Требуется сверстать 4 страницы сайта на платформе WordPress с использованием конструктора Elementor. Проект предполагает дальнейшее расширение сайта, поэтому важна качественная верстка и возможность доработки.
Верстка landing page
Тз. По странице Консультирование
0. Нужен человек с Украины. В связи с невозможностью транзакций в другие страны.
1. Верстка 12 колончатая, на бутстрапе 4, адаптивная.
2. Верстка не-пиксельперфект, а так чтоб хорошо смотрелось в широком диапазоне резрешений екранов.
3. Для страници выделен префикс, consv2_ Его нужно добавить для всех классов и Ид в верстке.
4. Верстка в Фигме, нужно умение верстать из фигмы. https://www.figma.com/file/EVcLXR6Vi2eVSukQZ4kAjW/консультирование?node-id=47%3A2
5. Картинки все в отдельной папке рядом с версткой
6. Верстка ручная, без лес цссс и других оберток с наследованием, название классов и Ид должны иметь смысл (Хоть какой то), желательно чтоб они были с созвучними названиями блоков и подблоков. Приветствуються названия с внутренним наследованием. Например
#Reviews{} //Секция #reviews_container //Контейнер внутри секции #reviews_img //Блок изображения внутри контейнера #reviews_img_text #reviews_img_alias .... Все не догма, но желательно. для понимания верстки с первого взгляда.
Коментарии в css особенно разделы на блоки - приветствуються
7. Основная структура
6. Выделяем 5 диапазонов разрешений
а. 1200px и больше - основная версия для которой основные CSS правила
б. 992px-1199px - "Планшетная версия"
в. 768px-991px - "Малая планшетная версия"
г. 500px-767px - "Большая мобильная версия"
д. 320px-499px - "Малая мобильная версия"
Правила для каждого диапазона в отдельном файле.
Меньший диапазон перекрывает основной диапазон.
7. Блок Ютуб Не анимируем, только вставить картинки (Анимация уже на движке будет)
8. Юлок Программа курса - если есть анимация у бутсрапа - делаем. Если нужны сторонние плагины, то (Анимация уже на движке будет)
9. Оплата - после показа у себя на сревере или через тимвювер.
10. Есть еще страницы для верстки и появляються раз в месяц - 2, долгосрочное общение приветствуется.
11. Еще детали и обсуждения - после выбора исполнителя.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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