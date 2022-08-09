Правка лэндингов

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт86 заявок1158 просмотров

Ищем верстальщика, который будет править лэндинги ( менять скрипты, ссылки ).

Знание html, cs

HTML
3 года назад
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ТОП-10
HTML-верстка
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Был
8 дней назад
120 отзывов
3 года назад
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