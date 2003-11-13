Привет! Вам нужен крутой, современный и динамичный веб-сайт? Тогда Вы зашли по адресу!
В чем преимущества при работе со мной:
Всегда на связи (в любое время суток)
Готова приступить к работе прямо сейчас
Всегда укладываюсь в срок
После принятия Вами работы, в случае, если Вы обнаружите ошибки в верстке, исправлю всё абсолютно бесплатно
Всегда прислушиваюсь к желаниям заказчика
Люблю свою работу
По итогу выполнения работы Вы получите готовый архив со всеми исходными файлами.
Ну и конечно же, куда без портфолио? Вот ссылка на все мои загруженные работы
https://www.weblancer.net/users/Fraze15/portfolio/html-verstka-32/
Ссылки моих рабочих сайтов с хостинга я отправлю Вам в личку!
Как со мной связаться?
Telegram: dijar3
Технологии, которые я использую в работе:
Jquery, CSS3, HTML5, БЭМ, SCSS, GULP
Верстаю из PSD, Figma, Adobe XD, Sketch
Портфолио
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