Адаптивная, кроссбраузерная и валидная верстка. SCSS, GULP, CSS3, HTML5, БЭМ, JQuery

Привет! Вам нужен крутой, современный и динамичный веб-сайт? Тогда Вы зашли по адресу!

В чем преимущества при работе со мной:

Всегда на связи (в любое время суток)

Готова приступить к работе прямо сейчас

Всегда укладываюсь в срок

После принятия Вами работы, в случае, если Вы обнаружите ошибки в верстке, исправлю всё абсолютно бесплатно

Всегда прислушиваюсь к желаниям заказчика

Люблю свою работу

По итогу выполнения работы Вы получите готовый архив со всеми исходными файлами.

Ну и конечно же, куда без портфолио? Вот ссылка на все мои загруженные работы

https://www.weblancer.net/users/Fraze15/portfolio/html-verstka-32/

Ссылки моих рабочих сайтов с хостинга я отправлю Вам в личку!

Как со мной связаться?

Telegram: dijar3

Технологии, которые я использую в работе:

Jquery, CSS3, HTML5, БЭМ, SCSS, GULP

Верстаю из PSD, Figma, Adobe XD, Sketch