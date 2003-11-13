Fraze15

Алина Fraze15

 
21 год
5 лет на фриланс-бирже
Была
6 дней назад
Адаптивная, кроссбраузерная и валидная верстка. SCSS, GULP, CSS3, HTML5, БЭМ, JQuery

Привет! Вам нужен крутой, современный и динамичный веб-сайт? Тогда Вы зашли по адресу!

В чем преимущества при работе со мной:

  • Всегда на связи (в любое время суток)

  • Готова приступить к работе прямо сейчас

  • Всегда укладываюсь в срок

  • После принятия Вами работы, в случае, если Вы обнаружите ошибки в верстке, исправлю всё абсолютно бесплатно

  • Всегда прислушиваюсь к желаниям заказчика

  • Люблю свою работу

По итогу выполнения работы Вы получите готовый архив со всеми исходными файлами.

Ну и конечно же, куда без портфолио? Вот ссылка на все мои загруженные работы

https://www.weblancer.net/users/Fraze15/portfolio/html-verstka-32/

Ссылки моих рабочих сайтов с хостинга я отправлю Вам в личку!

Как со мной связаться?

Telegram: dijar3

Технологии, которые я использую в работе:

Jquery, CSS3, HTML5, БЭМ, SCSS, GULP

Верстаю из PSD, Figma, Adobe XD, Sketch

#30Node.js
#79HTML
Figma
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#793
рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков

DeniGrom
Денис 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
2 года назад
Сверстать простую страницу
Верстка страниц
Оперативность и качество на высоте! Рекомендую!
Спасибо за интересный проект)
Ответный отзыв
ib1487mailru
Игорь 
37 лет
2 года в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
2 года назад
Верстка 2 страниц
FigmaАдаптивная версткаВерстка страниц
Все отлично и в срок. Рекомендую
Заказчик четко сформулировал задачу и вовремя завершил оплату. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
Ответный отзыв
ib1487mailru
Игорь 
37 лет
2 года в сервисе
Был
год назад
$40
10 баллов
2 года назад
Верстка страницы доставка
Node.js
Все хорошо сделала
Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
ib1487mailru
Игорь 
37 лет
2 года в сервисе
Был
год назад
$40
10 баллов
2 года назад
Верстка макета по дизайну фигма
FigmaNode.js
Все отлично и в срок
Понятно ставит задачу, надеюсь на продолжение сотрудничества)
Ответный отзыв
ib1487mailru
Игорь 
37 лет
2 года в сервисе
Был
год назад
$55
10 баллов
2 года назад
Верстка html
HTML
Исполнителя рекомендую. Заказываю не в первый раз.
Хороший заказчик, четко и понятно ставит задачу. Буду рада дальнейшему сотрудничеству)
Ответный отзыв
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HTML-верстка
25 отзывов
$10/час
от $10от 4 часов
нет рейтинга