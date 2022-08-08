Необходимо исправить код форм обратной связи на лэндинге после переноса с Тильды. Требуется устранить ошибку отправки данных и активировать SSL-сертификат для домена. Ожидается, что фрилансер имеет опыт работы с HTML-версткой и настройкой форм.
Интернет Магазин
Здравствуйте! Нужно сверстать полноценный интернет магазин. По дизайну. Должна быть предусмотрена онлайн оплата. Регистрацию пользователя и т п. Подробности вышлю.
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