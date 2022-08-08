Интернет Магазин

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт38 заявок712 просмотров

Здравствуйте! Нужно сверстать полноценный  интернет магазин.  По дизайну. Должна быть предусмотрена онлайн оплата.  Регистрацию пользователя и т п. Подробности вышлю. 

3 года назад
guest_16490816950081
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Ярослав
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Мария
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Юрій
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Данил
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
онлайн
15 отзывов(-1)
3 года назад
Сергей
 
43 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Денис
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Грицан
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Давлет
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
61 отзыв
3 года назад
Сардор
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Максим
 
22 года
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
5 отзывов
3 года назад
Осмонов
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад
Дмитрий
 
31 год
4 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
12 отзывов
3 года назад
Дмитрий
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Богуслав
 
44 года
18 лет в сервисе
Была
год назад
2 отзыва(-1)
3 года назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
12 часов назад
168 отзывов
3 года назад
Лучший HTML-верстальщик марта
ТОП-5
HTML-верстка
Андрей
 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
83 отзыва
3 года назад
Антон
 
31 год
4 года в сервисе
Был
2 года назад
8 отзывов
3 года назад
Андрей
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
2 дня назад
34 отзыва
3 года назад
Максим
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Уланбек
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
час назад
63 отзыва
3 года назад
ТОП-10
HTML-верстка
Владислав
 
31 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Сагынбек
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва(-1)
3 года назад
В'ячеслав
 
36 лет
3 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
3 года назад
Алина
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Виталий
 
36 лет
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
1 отзыв
3 года назад
Новрузов
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
6 отзывов
3 года назад
Александр
 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
8 дней назад
120 отзывов
3 года назад
ТОП-5
HTML-верстка
Александр
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
59 отзывов
3 года назад
Мария
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
3 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
час назад
287 отзывов
3 года назад
Олег
 
44 года
9 лет в сервисе
Был
8 дней назад
127 отзывов
3 года назад
Миша
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
20 отзывов(-2)
3 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
22 минуты назад
27 отзывов
3 года назад
Владислав
 
31 год
4 года в сервисе
Был
9 дней назад
8 отзывов
3 года назад
Андрей
 
17 лет
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 отзывов(-1)
3 года назад
Валерий
 
35 лет
4 года в сервисе
онлайн
66 отзывов(-2)
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Починить в лэндинге код форм обратной связи, после переноса с тильды

    $8

    Необходимо исправить код форм обратной связи на лэндинге после переноса с Тильды. Требуется устранить ошибку отправки данных и активировать SSL-сертификат для домена. Ожидается, что фрилансер имеет опыт работы с HTML-версткой и настройкой форм.

    Tilda
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Собрать страницы из готовых блоков шаблонов

    $30

    Требуется собрать страницы из готовых HTML-блоков шаблонов на Bootstrap. Необходимо создать 6 страниц с хедерами, футерами и однотипными блоками, включая галереи и формы обратной связи. Блоки должны быть адаптивными, без лишнего кода. Все блоки согласовываются перед сборкой.

    BootstrapCSS
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Cделать правки по JS

    $30

    Требуется верстальщик или фронтендер для выполнения правок по JavaScript и HTML-верстке. Задачи не сложные, возможно выполнение в два этапа. Укажите стоимость за объем работ и часовую ставку. Оплата производится по завершению и проверке задач.

    JavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Допарено дизайна на шаблонизаторе blade

    Требуется завершить перенос дизайна на шаблонизаторе Blade для платформы Laravel. Необходимо перенести стили и доработать начатый проект. Ожидается качественная HTML-верстка с учетом всех требований.

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстальщик сайтов

    Требуется верстальщик для создания сайта, состоящего из 12 блоков. Работа не на платформе Тильда. Небольшой бюджет, но возможность получения дополнительных проектов в будущем при успешном выполнении задачи.

    Tilda
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн проект и верстка шаблона писем

    $70

    Требуется создать дизайн и HTML-верстку шаблона письма для клиентов. Шаблон должен включать хэддер, футтер, кнопку, текстовый блок и блок с картинкой. Важно обеспечить возможность подтягивания имени пользователя из базы данных.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Провести дебаггинг в верстке на Webflow

    Ищется опытный верстальщик для дебаггинга сайта на Webflow. Необходимо проверить стили, классы и отступы, зафиксировать скоуп работ и провести исправления всех багов. Требуется минимум 2 года опыта работы с Webflow и навыки pixel-perfect верстки.

    Webflow
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Добавить полей для редактирования текста на сайт на вордпрессе

    Необходимо добавить поля для редактирования текста на сайте WordPress. Также требуется доработать карусель отзывов, чтобы она зацикливалась при прокрутке. Задача включает работу с HTML-версткой и функционалом WordPress.

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад