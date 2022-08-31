Здравствуйте. Занимаюсь разработкой сайтов под ключ (лендинги, корпоративные сайты, интернет-магазины, визитки и др.) с созданием прототипа и индивидуального дизайна - все это подкреплено качественной разработкой, чистым и валидным кодом. Люблю брать интересные задачи.
После работы бесплатно* вношу правки, если таковые есть.
Общаюсь грамотно и без переходов "на личности".
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Работаю с CMS:
- WordPress,
- MODX Revo,
- Opencart | ocStore.
Умения и навыки:
- HTML 5 (семантическая верстка)
- Адаптивная верстка HTML-писем
- Sass | Scss | Less
- JQuery | JS
- FlexBox | Bootstrap 4, 5 (использую только сетку)
- БЭМ нейминг
- Responsive
- Git
- Сборщик Gulp
- Оптимизация по Google PageSpeed Insights
- Переверстка сайтов
- Реализация Pixel Perfect (PP)
- Валидация по W3C
- Микроразметка Schema.org
В дополнение к этому:
❶ Полностью погружаюсь в работу.
❷ Не "теряюсь" и всегда на связи в рабочее время.
❸ Довожу работу до конца.
📞 Контактные данные:
Внимание! Участились случаи мошенничества с использованием моего имени и никнейма. Будьте внимательны и осторожны. Прежде чем вносить оплату, обязательно свяжитесь со мной любым способом, указанным ниже:
- Telegram: @dv1zhok,
- Skype: dvizhok_v12,
- E-mail: [email protected],
- Личные сообщения на Weblancer: Написать сообщение.
Принимаю оплату:
- Перевод на карту: Тинькофф, Сбербанк, Авангард
- Системы рассчетов: ЮMoney, Qiwi, WebMoney Z
Для постоянных заказчиков - индивидуальные условия
🤝 Условия сотрудничества:
1. Ознакомление с ТЗ, просмотр макетов или файлов, оценка стоимости и сроков выполнения работы.
2. Создание заказчиком проекта на Weblancer, выбор меня исполнителем.
3. Предоплата в 50% или внесение суммы через безопасную сделку.
4. Выполнение работы - периодически выгружаю промежуточный результат на тестовый поддомен для демонстрации.
5. Завершение работы - проверка заказчиком выполненной работы, внесение правок мной, если таковые есть.
6. Оплата оставшихся 50%, либо завершение платежа безопасной сделки.
7. Передача файлов проекта (макетов, ссылок, архив с исходниками и т.д.).
8. Обмен положительными отзывами, впечатлениями о сотрудничестве.
Если вы хотите предложить несколько проектов, то под каждый из них производим те же действия.
Онлайн с 9:00 до 23:00 по МСК.
Работаю с 9:00 до 19:00 по МСК.
Выходные дни: Суббота, Воскресенье.
При необходимости, работа в выходные также возможна после обсуждения условий.
Пишите, буду рад сотрудничеству! 😎
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* сноска условий бесплатного внесения правок:
В таком случае обсуждается оплата за дополнительную работу.
- При условии, что это не дополнительный функционал, не указанный в ТЗ.
- Если это не "вспомнившиеся" заказчиком глобальные моменты.
- Если код не редактировался третьими лицами.
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