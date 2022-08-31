Dv1zhok

Андрей Dv1zhok

 
29 летРоссия/Чебоксары
6 лет на фриланс-бирже
Был
8 дней назад
Верстка (Pixel Perfect, Responsive, W3C), разработка сайтов под ключ - качественно и в срок!

Здравствуйте. Занимаюсь разработкой сайтов под ключ (лендинги, корпоративные сайты, интернет-магазины, визитки и др.) с созданием прототипа и индивидуального дизайна - все это подкреплено качественной разработкой, чистым и валидным кодом. Люблю брать интересные задачи.

После работы бесплатно* вношу правки, если таковые есть.

Общаюсь грамотно и без переходов "на личности".

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 Работаю с CMS:

  • WordPress,
  • MODX Revo,
  • Opencart | ocStore.

 Умения и навыки:

  • HTML 5 (семантическая верстка)
  • Адаптивная верстка HTML-писем
  • Sass | Scss | Less
  • JQuery | JS
  • FlexBox | Bootstrap 4, 5 (использую только сетку)
  • БЭМ нейминг
  • Responsive
  • Git
  • Сборщик Gulp
  • Оптимизация по Google PageSpeed Insights
  • Переверстка сайтов
  • Реализация Pixel Perfect (PP)
  • Валидация по W3C
  • Микроразметка Schema.org

 В дополнение к этому:

❶ Полностью погружаюсь в работу.

❷ Не "теряюсь" и всегда на связи в рабочее время.

❸ Довожу работу до конца.

📞 Контактные данные:

Внимание! Участились случаи мошенничества с использованием моего имени и никнейма. Будьте внимательны и осторожны. Прежде чем вносить оплату, обязательно свяжитесь со мной любым способом, указанным ниже:

 Принимаю оплату:

  • Перевод на карту: Тинькофф, Сбербанк, Авангард
  • Системы рассчетов: ЮMoney, Qiwi, WebMoney Z
Работаю по предоплате в 30-50% / безопасной сделке.

Для постоянных заказчиков - индивидуальные условия 

🤝 Условия сотрудничества:

1. Ознакомление с ТЗ, просмотр макетов или файлов, оценка стоимости и сроков выполнения работы.

2. Создание заказчиком проекта на Weblancer, выбор меня исполнителем.

3. Предоплата в 50% или внесение суммы через безопасную сделку.

4. Выполнение работы - периодически выгружаю промежуточный результат на тестовый поддомен для демонстрации.

5. Завершение работы - проверка заказчиком выполненной работы, внесение правок мной, если таковые есть.

6. Оплата оставшихся 50%, либо завершение платежа безопасной сделки.

7. Передача файлов проекта (макетов, ссылок, архив с исходниками и т.д.).

8. Обмен положительными отзывами, впечатлениями о сотрудничестве.

Если вы хотите предложить несколько проектов, то под каждый из них производим те же действия.

Онлайн с 9:00 до 23:00 по МСК.

Работаю с 9:00 до 19:00 по МСК.

Выходные дни: Суббота, Воскресенье.

При необходимости, работа в выходные также возможна после обсуждения условий.

Пишите, буду рад сотрудничеству! 😎

—————

* сноска условий бесплатного внесения правок:

  • При условии, что это не дополнительный функционал, не указанный в ТЗ.
  • Если это не "вспомнившиеся" заказчиком глобальные моменты.
  • Если код не редактировался третьими лицами.
В таком случае обсуждается оплата за дополнительную работу.

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JavascriptWordPressOpenCartHTMLBootstrapMODXjQueryocStoreSCSSSASSGulpGit
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
средняя цена заказа
8%
заявок принято заказчиками
2
постоянных заказчиков
28
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
stassy-it
45 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$340
10 баллов
9 месяцев назад
Персональный сайт под ключ на Wordpress
Выражаю очередную благодарность Андрею — за невероятное терпение, умение предлагать альтернативные пути решения проблем и высокую работоспособность. Спасибо!
Очередной интересный проект завершен. Спасибо за доверие и понимание всех тонкостей при реализации проекта! Только положительные впечатления. Смело рекомендую Анастасию как отличного заказчика!
Ответный отзыв
info0001231
Андрей 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$65
10 баллов
9 месяцев назад
CLS и верстка первого блока на WP
Спасибо Андрею, что в очередной раз выручил меня и оперативно приступил к задаче. Всё было сделано даже быстрее оговоренного срока. Рекомендую к сотрудничеству!
Андрей, спасибо за интересный и необычный заказ! Был рад поработать над проектом. Да исполнителей: смело рекомендую Андрея как отличного заказчика! Понятная постановка задачи, всегда на связи. Оплата, что тоже немаловажно, всегда в срок :)
Ответный отзыв
stassy-it
45 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$635
10 баллов
год назад
Вёрстка сайта стоматологии
Андрей — прекрасный, технически грамотный и очень ответственный специалист. Всегда на связи, предлагает самые оптимальные решения даже в наисложнейших проектных ситуациях, открыт для диалога, приятен в общении. Могу всем порекомендовать на все 300%.
Спасибо за интересный проект! Анастасию могу порекомендовать как отличного, понимающего заказчика, с которым приятно работать над любым проектом. Четкая постановка задачи, понятные объяснения всех моментов. Всегда на связи. С оплатой тоже нет никаких задержек, все вовремя и быстро. Очень рекомендую к сотрудничеству! С радостью поработаю еще над новыми проектами :)
Ответный отзыв
info0001231
Андрей 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$83
10 баллов
год назад
Html верстка
Спасибо Андрею за очередную верстку. Буду заказывать дальше
Спасибо за проект! Как всегда, все супер! Продолжаем сотрудничество)
Ответный отзыв
info0001231
Андрей 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$280
10 баллов
год назад
Верстка макетов из Фигмы
Спасибо Андрею за работу! Только положительные эмоции от сотрудничества - сроки выполнены, работой доволен, всегда на связи. Буду заказывать ещё
Андрей, спасибо за интересный проект! Отличный заказчик! Постоянно на связи, на вопросы моментально приходит ответ. Понятные просьбы. Рекомендую всем!
Ответный отзыв
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