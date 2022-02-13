Придумать название сайта / домена

$10
Нейминг и СлоганыЗавершен26 заявок1563 просмотра
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#1$10

Здравствуйте! Нужно придумать название сайта / домена. Домен должен быть в зоне .com

Тематика: Разработка сайтов, создание тем, плагинов и т.д.

Обязательное условие, чтобы домен был свободен к покупке! Проверить можно через любой whois-сервис.

Можно совмещать со словами: dvweb, dev, prod, themes и т.д, но не обязательно. Креатив приветствуется!

При добавлении заявок плюсом будет, если напишите почему именно такое название придумали, что обозначает и т.д.

2 года назад
Dv1zhok
Андрей 
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
11 дней назад
Победитель конкурса
OksiLanc
35 летУкраина
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Была
6 месяцев назад
2 года назад
Спасибо большое за работу! Оксана отлично справилась с заданием. Составила список из множества вариантов, многие из которых понравились. Каждое название было подробно расписано. Рекомендую к сотрудничеству!
Спасибо большое за доверие! Желаю только удачи и успехов!
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#1
Нейминг и Слоганы
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