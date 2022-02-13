необходимо продумать нейминг для организатора беговых соревнований, звучный, креативный, запоминающийся
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Здравствуйте! Нужно придумать название сайта / домена. Домен должен быть в зоне .com
Тематика: Разработка сайтов, создание тем, плагинов и т.д.
Обязательное условие, чтобы домен был свободен к покупке! Проверить можно через любой whois-сервис.
Можно совмещать со словами: dv, web, dev, prod, themes и т.д, но не обязательно. Креатив приветствуется!
При добавлении заявок плюсом будет, если напишите почему именно такое название придумали, что обозначает и т.д.
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