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Портфолио
- ГОРЕБЕДОВ и ГРИБЫ378 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
4 года назад
Спасибо за работу. Понравился ход мыслей и оперативность.
Ответный отзыв
Отличный заказчик!
$10
10 баллов
4 года назад
Спасибо. Отличные варианты.
Ответный отзыв
Интересный заказ - ответственный заказчик!
$30
10 баллов
5 лет назад
Хорошая работа, рекомендую
Ответный отзыв
Отличный заказчик! По-деловому и без задержек!
$3
10 баллов
5 лет назад
Задание восполнено очень хорошо!
Ответный отзыв
правильный подход к делу!
$15
10 баллов
5 лет назад
Отличная работа, очень качественные варианты названий! Рекомендую
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Оперативность и профессионализм!
Нейминг и Слоганы
9 отзывов
$3/час
от $20от 2 дней
нет рейтинга