stasupolnomochen

Станислав stasupolnomochen

 
64 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Не тренируйте мне мозги!

МОРКОВЬ-СВЕКЛОВЬ-КАРТОФЬ

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Отзывы заказчиков

Mr-invest
37 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
4 года назад
Нейминг агентства недвижимости
Спасибо за работу. Понравился ход мыслей и оперативность.
Отличный заказчик!
Ответный отзыв
spendhunters
Александр 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Нейминг для сайта на тему рыбалки
Спасибо. Отличные варианты.
Интересный заказ - ответственный заказчик!
Ответный отзыв
Vladi113
32 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Придумать название для интернет-магазина
Хорошая работа, рекомендую
Отличный заказчик! По-деловому и без задержек!
Ответный отзыв
seostrelcov
Юрий 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
$3
10 баллов
5 лет назад
Придумать название для страховой компании
Задание восполнено очень хорошо!
правильный подход к делу!
Ответный отзыв
flame64
38 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Нейминг дизайн студии
Отличная работа, очень качественные варианты названий! Рекомендую
Отличный заказчик! Оперативность и профессионализм!
Ответный отзыв
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Нейминг и Слоганы
9 отзывов
$3/час
от $20от 2 дней
нет рейтинга