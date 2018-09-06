spendhunters

Александр spendhunters

 
34 годаУкраина/Винница
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Веб-программирование, разработка Telegram, Viber, WhatsApp ботов

Telegram,  Viber, WhatsApp боты любой сложности.

Опыт веб-разработок более 6 лет.

  • PHP - 7 года
  • JS ( JQuery и чистый JS ) - 5 года
  • JS ( BackboneJS, ChaplinJS, KnockOutJS ) - 3 года
Пишу как на чистом PHP, так и при помощи PHP фреймворков как Laravel.

Быстро вникаю в чужой код и также оперативно вношу нужные изминения.

PHPJavascriptLaraveljQueryBackbone.js
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$300
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
capable
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
$300
10 баллов
5 лет назад
Небольшая CRM желательно на Laravel
Все отлично!
Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
denis7778
40 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад
$400
10 баллов
5 лет назад
Нужно сделать простенькую системку управления пуш уведомлениями
Всё супер
Качественное ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
webvek
Антон 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$150
10 баллов
5 лет назад
Нужно сделать телеграм бота, желательно на пхп
Все супер! Александр все сделал очень быстро, правки тоже были внесены оперативно. Всегда на связи. Работаем дальше!
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
eskrynnyk
Евгений 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$150
10 баллов
5 лет назад
Подключение онлайн-кассы Orange Data к самописному сайту на php
Все сделано хорошо, планирую еще обращаться
Отличный заказчик. Четкое ТЗ. Своевременная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
SPEED2008
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$70
10 баллов
5 лет назад
Модуль для системы на Laravel
Шикарно, молниеносно, я просто доволен ! Идеальное сотрудничество, огромнейшее спасибо !
Отличный заказчик! Четкое ТЗ, своевременная оплата!
Ответный отзыв
Веб-программирование
39 отзывов
$15/час
от $30от 1 дня
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