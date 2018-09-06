Веб-программирование, разработка Telegram, Viber, WhatsApp ботов

Telegram, Viber, WhatsApp боты любой сложности.

Опыт веб-разработок более 6 лет.

PHP - 7 года

JS ( JQuery и чистый JS ) - 5 года

JS ( BackboneJS, ChaplinJS, KnockOutJS ) - 3 года

Пишу как на чистом PHP, так и при помощи PHP фреймворков как Laravel.

Быстро вникаю в чужой код и также оперативно вношу нужные изминения.