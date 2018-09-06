Александр spendhuntersspendhunters
34 годаУкраина/Винница
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Веб-программирование, разработка Telegram, Viber, WhatsApp ботов
Telegram, Viber, WhatsApp боты любой сложности.
Опыт веб-разработок более 6 лет.
- PHP - 7 года
- JS ( JQuery и чистый JS ) - 5 года
- JS ( BackboneJS, ChaplinJS, KnockOutJS ) - 3 года
Быстро вникаю в чужой код и также оперативно вношу нужные изминения.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$300
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$300
10 баллов
5 лет назад
Все отлично!
Ответный отзыв
Рекомендую к сотрудничеству!
$400
10 баллов
5 лет назад
Ответный отзыв
Качественное ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
$150
10 баллов
5 лет назад
Все супер! Александр все сделал очень быстро, правки тоже были внесены оперативно. Всегда на связи. Работаем дальше!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую!
$150
10 баллов
5 лет назад
Все сделано хорошо, планирую еще обращаться
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четкое ТЗ. Своевременная оплата. Рекомендую!
$70
10 баллов
5 лет назад
Шикарно, молниеносно, я просто доволен ! Идеальное сотрудничество, огромнейшее спасибо !
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Четкое ТЗ, своевременная оплата!
Веб-программирование
39 отзывов
$15/час
от $30от 1 дня
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