Сверстать меню

$15
HTML-версткаЗавершен53 заявки1353 просмотра
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Есть сверстанная страница https://oncologs.ru/site/ (это html шаблон).

На нем есть верхнее меню и под ним меню на сером фоне, мне неправильно его сделали.

Нужно:

1. Сделать двохуровневое меню. Оно должно быть вида:

[code]

    • item1

    • 1

    • 2

    • 3

[/code]

2. Чтобы при клику на какой то элемент верхнего меню открывалось нижнее. Плавная анимация.

3. Меню должно быть адаптивным под мобильные телефоны. Типа так тут: https://fishak.ru/ 

есть меню http://joxi.ru/5mdJQ0bU86ZwPA

на мобиле появляется http://joxi.ru/eAOQDl3fkZq3Bm кликаем http://joxi.ru/ZrJlpNLUn60p32 потом еще раз на какой то пункт меню и все подменю списком. Все в стилях текущего дизайна.

4. Меню должно быть адаптивным, не нужно 2 меню: 1 для десктопа и 1 для мобилы. Без костылей, JS. Все сугубо на Html+CSS.

3 года назад
spendhunters
Александр 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
werdrh
Богдан 
31 годУкраина
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$15
1 день
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