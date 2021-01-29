Сверстать меню

Есть сверстанная страница https://oncologs.ru/site/ (это html шаблон).

На нем есть верхнее меню и под ним меню на сером фоне, мне неправильно его сделали.

Нужно:

1. Сделать двохуровневое меню. Оно должно быть вида:

[code]



item1 1



2



3

[/code]

2. Чтобы при клику на какой то элемент верхнего меню открывалось нижнее. Плавная анимация.

3. Меню должно быть адаптивным под мобильные телефоны. Типа так тут: https://fishak.ru/

есть меню http://joxi.ru/5mdJQ0bU86ZwPA

на мобиле появляется http://joxi.ru/eAOQDl3fkZq3Bm кликаем http://joxi.ru/ZrJlpNLUn60p32 потом еще раз на какой то пункт меню и все подменю списком. Все в стилях текущего дизайна.

4. Меню должно быть адаптивным, не нужно 2 меню: 1 для десктопа и 1 для мобилы. Без костылей, JS. Все сугубо на Html+CSS.