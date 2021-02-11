Здравствуйте!
Меня зовут Тимур, верстаю веб-страницы по готовым psd макетам.
Мои знания/умения/навыки:
HTML5
CSS3
SCSS
JavaScript/jQuery
Webflow(база)
Flexbox
Gulp(база)
НЕ работаю с CMS-системами, только ручная верстка)
Работаю без предоплаты:)
Минимальная стоимость заказа -- 800р
Работа выполняется не дольше обговоренного с Вами срока.
Оплата по CберОналйн.
Мой сайт с примерами работ: https://projectcinema.online
Мои контакты:
email: [email protected]
telegram: https://t.me/Timur_Valeev_Faria
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Портфолио
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