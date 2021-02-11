PriestFaria

Валеев Тимур PriestFaria

 
21 годРоссия/Челябинск
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Здравствуйте!

Меня зовут Тимур, верстаю веб-страницы по готовым psd макетам.

Мои знания/умения/навыки:

HTML5

CSS3

SCSS

JavaScript/jQuery

Webflow(база)

Flexbox

Gulp(база)

НЕ работаю с CMS-системами, только ручная верстка)

Работаю без предоплаты:)

Минимальная стоимость заказа -- 800р

Работа выполняется не дольше обговоренного с Вами срока.

Оплата по CберОналйн.

Мой сайт с примерами работ: https://projectcinema.online

Мои контакты:

email: [email protected]

telegram: https://t.me/Timur_Valeev_Faria

JavascriptjQuery
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