Aldadis

Адам Aldadis

 
38 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Разрабатываю сайты любой сложности

HTML-верстка любой сложности.

"Сайт под ключ" - от дизайна до натяжки готовой верстки на движек (CMS) и установки на ваш хостинг. Помощь в подборе оптимальной площадки (хостинга) под нужды вашего сайта.

Безопасная сделка или предоплата. 

Подробные инструкции (текстовые или видео по желанию) как управлять, редактировать, удалять и.п. информацию на вашем новом сайте.

Высокое качество и приятные цены :)

HTML
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$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
4
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
nintendojobbo
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$22
10 баллов
3 года назад
OcStore 2.3|Исправить верстку раздела услуги на сайте
Задание выполнено профессионально, без лишних вопросов, с вниманием к деталям. Рекомендую к сотрудничеству.
Отлично поставленные задачи, оплата своевременная. Всегда на связи, на все вопросы получал оперативные ответы. Рекомендую к сотрудничеству!
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Wplace
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Фильтр (защита) от спама на почту через форму на сайте
Мастер сделал быстро и качественно и с желанием. Рекомендую.
Сотрудничеством доволен, оплата своевременная. Рекомендую!
Ответный отзыв
PypseG
Алина 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$120
10 баллов
3 года назад
Лендинг - витрина товаров
Спасибо за сотрудничество! Работа выполнена отлично! Всем остались довольны.
Отличный заказчик, всегда на связи, оплата своевременная. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
sp_29
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
$14
10 баллов
3 года назад
Переверстать лэндинг
Адам прекрасно и быстро выполнил работу, второй раз сотрудничаем и будем работать в дальнейшем!
Работаю со Светланой второй раз, отличный заказчик, приятное общение. Оплата моментальная, сотрудничеством доволен. Рекомендую!
Ответный отзыв
guest_15941340431089
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$14
10 баллов
3 года назад
Правка в шаблоне DLE
Спасибо Адаму за проделанную работу, творческий подход, грамотное и быстрое исполнение! Рекомендую!
Сотрудничеством доволен, понятное ТЗ, оплата моментальная. Рекомендую!
Ответный отзыв
HTML-верстка
10 отзывов
от $5
от 1 часа
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
1 отзыв
от $350
от 10 дней
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Интернет-магазины
нет отзывов
от $300
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