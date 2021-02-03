Адам AldadisAldadis
38 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Разрабатываю сайты любой сложности
HTML-верстка любой сложности.
"Сайт под ключ" - от дизайна до натяжки готовой верстки на движек (CMS) и установки на ваш хостинг. Помощь в подборе оптимальной площадки (хостинга) под нужды вашего сайта.
Безопасная сделка или предоплата.
Подробные инструкции (текстовые или видео по желанию) как управлять, редактировать, удалять и.п. информацию на вашем новом сайте.
Высокое качество и приятные цены :)
Действие аккаунта приостановлено!
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$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
4
безопасных платежей
Портфолио
- Codearts — Creative Agency & Portfolio Template36 просмотров
- Адаптивная верстка, натяжка на CMS132 просмотра
- Адаптивная верстка, проект Гипнотерапия131 просмотр
- Адаптивная верстка, интернет-магазин138 просмотров
- Адаптивная верстка, DLE, Архитектурное бюро135 просмотров
- Landing page, адаптивная верстка, Lepu Medical141 просмотр
- Адаптивная верстка, анимация css135 просмотров
- Адаптивная верстка, уникальный дизайн, DLE191 просмотр
- Адаптивная верстка, проект ЯДома109 просмотров
- Сайт под ключ, адаптивная верстка, PettyBurg209 просмотров
- Landing page, адаптивная верстка, STTK220 просмотров
- Landing page, адаптивная верстка, RentaLux201 просмотр
Отзывы заказчиков
$22
10 баллов
3 года назад
Задание выполнено профессионально, без лишних вопросов, с вниманием к деталям. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Отлично поставленные задачи, оплата своевременная. Всегда на связи, на все вопросы получал оперативные ответы. Рекомендую к сотрудничеству!
$5
10 баллов
3 года назад
Мастер сделал быстро и качественно и с желанием. Рекомендую.
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен, оплата своевременная. Рекомендую!
$120
10 баллов
3 года назад
Спасибо за сотрудничество! Работа выполнена отлично! Всем остались довольны.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, всегда на связи, оплата своевременная. Рекомендую к сотрудничеству!
$14
10 баллов
3 года назад
Адам прекрасно и быстро выполнил работу, второй раз сотрудничаем и будем работать в дальнейшем!
Ответный отзыв
Работаю со Светланой второй раз, отличный заказчик, приятное общение. Оплата моментальная, сотрудничеством доволен. Рекомендую!
$14
10 баллов
3 года назад
Спасибо Адаму за проделанную работу, творческий подход, грамотное и быстрое исполнение! Рекомендую!
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен, понятное ТЗ, оплата моментальная. Рекомендую!
HTML-верстка
10 отзывов
от $5
от 1 часа
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
1 отзыв
от $350
от 10 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $300
от 10 дней
нет рейтинга