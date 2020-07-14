Переверстать лэндинг

$14
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен40 заявок910 просмотров

Нужно переверстать лэндинг согласно макету в 3 размерах. 

5 лет назад
sp_29
39 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Aldadis
Адам 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$14
1 день
Адам прекрасно и быстро выполнил работу, второй раз сотрудничаем и будем работать в дальнейшем!
Работаю со Светланой второй раз, отличный заказчик, приятное общение. Оплата моментальная, сотрудничеством доволен. Рекомендую!

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