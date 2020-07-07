Доработка 1 страницы (frontend: JS, jQuery, SCSS)

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Закрыт4 заявки1616 просмотров

Приветствую.

Требуется доработка страницы по ТЗ.

В основном, работа с JS + jQuery + SCSS.

Из необычного:

  • интеграция сервиса подсказок адресов по api (Dadata.ru)
  • желательно знание js api Яндекс.Карт (в идеале на Leaflet.js) - необходимо выводить карту с перещаемой меткой, получать координаты точки
  • нужно реализовать автодополнение строки поиска
Скриншот самой страницы:

https://drive.google.com/file/d/1tpPEOJ_giIeI1ZXBkwbjopoKeBeLKXFy/view?usp=sharing

Подробное ТЗ:

https://docs.google.com/document/d/1J_aqva_AYahtkuNsuYJgv2-f6rRbcndZ3mOjHmC9H-I/edit?usp=sharing

Срок:

Обсуждаемый. Хотелось бы уложиться дней в 10, ориентировочно.

Во вложении дублирую файлы по ссылкам.

JavaScriptjQuerySCSS
5 лет назад
anton_web
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