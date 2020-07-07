Срочно нужно интегрировать верстку на сайт yii2
Доработка 1 страницы (frontend: JS, jQuery, SCSS)
Приветствую.
Требуется доработка страницы по ТЗ.
В основном, работа с JS + jQuery + SCSS.
Из необычного:
- интеграция сервиса подсказок адресов по api (Dadata.ru)
- желательно знание js api Яндекс.Карт (в идеале на Leaflet.js) - необходимо выводить карту с перещаемой меткой, получать координаты точки
- нужно реализовать автодополнение строки поиска
https://drive.google.com/file/d/1tpPEOJ_giIeI1ZXBkwbjopoKeBeLKXFy/view?usp=sharing
Подробное ТЗ:
https://docs.google.com/document/d/1J_aqva_AYahtkuNsuYJgv2-f6rRbcndZ3mOjHmC9H-I/edit?usp=sharing
Срок:
Обсуждаемый. Хотелось бы уложиться дней в 10, ориентировочно.
Во вложении дублирую файлы по ссылкам.
Заявки фрилансеров
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