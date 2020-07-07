Верстка лендинга (HTML). Настройка целей в Яндекс Метрике

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  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок434 просмотра

1. Разместить 5 баннеров на главной странице сайта и в категориях.

Настроить события в Яндекс Метрике:

-форма обратной связи

-подписка на паблики

2. Разместить 2 формы подписки в статьях, 2 попаута в карточках товаров, перетяжку в футере.

Настроить события в Яндекс Метрике:

-форма обратной связи

-подписка на паблики

3. Настроить цели в Метрике.

-Посещение трех страниц:

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Быстрый старт

-Действия: контакт с телефоном в шапке

4. Интеграция с Jivo чатом:

https://www.jivo.ru/help/integrations/otslezhyvanye-sobytyi-y-konversyi-jivosite-v-google-analytics-y-yandeks-metryke.html#yandex-metrika

5. Интеграция с Jivo Обратный звонок:

https://www.jivo.ru/help/telephony/nastroika-funktsyy-zakazat-obratnyi-zvonok.html

Jivo_Callback_requested - событие обратного звонка

6. Верстка лендинга (WP, HTML)

Настроить события лендинга в Яндекс Метрике:

-звонок

-форма обратной связи

-подписка на паблики

7. Сбор данных о пользователях из всех пунктов в одну таблицу: дата, телефон, почта, отправленное фото, текст запроса с сайта, ссылка на профили в соцсетях (если подписался).

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