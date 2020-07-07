Нужно сделать верстку страницы. Макеты в figma, ссылку пришлю исполнителю. Комментарии: Сделать верстку по БЭМ, 2 медиа-запроса: fullhd, >1000, >768, все что между – должно тянуться. Хедер, крошки и ...
Верстка лендинга (HTML). Настройка целей в Яндекс Метрике
1. Разместить 5 баннеров на главной странице сайта и в категориях.
Настроить события в Яндекс Метрике:
-форма обратной связи
-подписка на паблики
2. Разместить 2 формы подписки в статьях, 2 попаута в карточках товаров, перетяжку в футере.
Настроить события в Яндекс Метрике:
-форма обратной связи
-подписка на паблики
3. Настроить цели в Метрике.
-Посещение трех страниц:
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-Действия: контакт с телефоном в шапке
4. Интеграция с Jivo чатом:
https://www.jivo.ru/help/integrations/otslezhyvanye-sobytyi-y-konversyi-jivosite-v-google-analytics-y-yandeks-metryke.html#yandex-metrika
5. Интеграция с Jivo Обратный звонок:
https://www.jivo.ru/help/telephony/nastroika-funktsyy-zakazat-obratnyi-zvonok.html
Jivo_Callback_requested - событие обратного звонка
6. Верстка лендинга (WP, HTML)
Настроить события лендинга в Яндекс Метрике:
-звонок
-форма обратной связи
-подписка на паблики
7. Сбор данных о пользователях из всех пунктов в одну таблицу: дата, телефон, почта, отправленное фото, текст запроса с сайта, ссылка на профили в соцсетях (если подписался).
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