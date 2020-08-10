Сверстать страницы (моб.)

$150
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок253 просмотра

Добрый день! 

Нам нужно сверстать 7 страниц "Отчета"

Этот отчет предоставляется нашему пользователю, после того, как он загрузил информацию о себе. 

В сверстанный вами шаблон 90% информации будет подтягиваться нашими скриптами

Отчет смотрят в 99% случаев на мобильном телефоне. Предоставляется он по индивидуальной ссылке

Очень важные моменты, на которые я хотел бы обратить внимание: 

  • Мы очень ревниво относимся к 101% совпадению макета с версткой. Даже если ошибка в макете, она должна быть и в верстке.
  • Отступы, размеры и т.д. будут оцениваться чуть ли не попиксельно. Поэтому ОЧЕНЬ большая просьба следить за соответствием
  • Один слой, должен строго умещаться на 1 экране моб. телефона (какого именно, указано в макете)
Отчет состоит из 7 экранов моб .телефона. 
5 лет назад
atamah69
Илья 
34 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

evgeniy
44 года
16 лет в сервисе
Был
10 дней назад
5 лет назад
$150
6 дней
Escrow
Как всегда, всё отлично. Всегда на связи, правки вносит быстро. Рекомендую
Отличный заказчик, приятно иметь с ним дело. Однозначно рекомендую!

Заявки фрилансеров

Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
7 отзывов
5 лет назад
Геннадий
 
28 лет
10 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
57 отзывов
5 лет назад
Кристина
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
год назад
23 отзыва
5 лет назад
Виктор
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 отзывов(-2)
5 лет назад
Рома
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 отзывов
5 лет назад
Уланбек
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
5 часов назад
63 отзыва
5 лет назад
ТОП-10
HTML-верстка
Максим
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Иван
 
33 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
35 отзывов
5 лет назад
Александр
 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
2 часа назад
120 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
HTML-верстка
evgeniy
44 года
16 лет в сервисе
Был
10 дней назад
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Разработать сайт на Битриксе

    Нужно на Битриксе создать типовой сайт. Пример remex-ufa.ru При работе нужно будет использовать цветовую гамму, шрифты клиента. Статьи и картинки для страниц предоставлю. Прототип сайта приложил. Технические требования к сайту: ...

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработчик на wordpress

    Требуется сверстать 17 страниц по дизайн макету с фигмы и закатать на WordPress, необходимо точное соответствие макету - пиксель перфект. Долгосрочное сотрудничество, работы очень много. Подробности в переписке. Веб студия МаркетингПро

    FigmaWordPress
    HTML-верстка27 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сверстать письмо

    Ищу верстальщика с художественным вкусом) ТЗ тут: https://docs.google.com/document/d/1X_uBpuIbnQahlkW-dhELhc6s4o8lDhCBIqA6VhL1-sE/edit?usp=sharing Только исполнители из Украины! Пожалуйста, указывайте сразу цену и сроки.

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка сайта на Bootstrap 4

    Добрый день! Необходимо сверстать небольшой сайтик и доработать панель администратора. Ищу опытного верстальщика для реализации проекта Подробности: https://drive.google.com/file/d/18UVCZPu6IZJ9qD6QBy2YEZt9-51Ray4N/view?usp=sharing

    Bootstrap
    HTML-верстка25 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Выкачать сайт и перенести на новый домен

    всем привет, необходимо выкачать сайт, и перенести все содержимое на новый домен. Не весь сайт, а определенную его страницу, и оформить так, чтобы не было нигде упоминаний о предыдущем сайте.  Заменить метатеги на ...

    HTML
    HTML-верстка23 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Правки по google page speed insight

    Здравствуйте. 1. Удалить (закомментировать) неиспользуемые скрипты Facebook, ajax.googleapis (если это не повредить основной загрузке сайта), tag manager. 2. Два раза грузится шрифт. Посмотреть почему и отключить дубль процесса 3. Предварительная загрузка ключевого запроса ...

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад