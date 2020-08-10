Нужно на Битриксе создать типовой сайт. Пример remex-ufa.ru При работе нужно будет использовать цветовую гамму, шрифты клиента. Статьи и картинки для страниц предоставлю. Прототип сайта приложил. Технические требования к сайту: ...
Сверстать страницы (моб.)
Добрый день!
Нам нужно сверстать 7 страниц "Отчета"
Этот отчет предоставляется нашему пользователю, после того, как он загрузил информацию о себе.
В сверстанный вами шаблон 90% информации будет подтягиваться нашими скриптами
Отчет смотрят в 99% случаев на мобильном телефоне. Предоставляется он по индивидуальной ссылке
Очень важные моменты, на которые я хотел бы обратить внимание:
- Мы очень ревниво относимся к 101% совпадению макета с версткой. Даже если ошибка в макете, она должна быть и в верстке.
- Отступы, размеры и т.д. будут оцениваться чуть ли не попиксельно. Поэтому ОЧЕНЬ большая просьба следить за соответствием
- Один слой, должен строго умещаться на 1 экране моб. телефона (какого именно, указано в макете)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка9 заявокЗакрыт5 лет назад
- $20
Срочно нужно сделать интеграцию верстки на сайтHTML-верстка4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется сверстать 17 страниц по дизайн макету с фигмы и закатать на WordPress, необходимо точное соответствие макету - пиксель перфект. Долгосрочное сотрудничество, работы очень много. Подробности в переписке. Веб студия МаркетингПроHTML-верстка27 заявокЗакрыт5 лет назад
Пишите в личку, отправлю дизайн для оценки. Оплата только в рублях на: - карту Сбербанка - Яндекс.Кошелек - WMRЗавершен5 лет назад
Ищу верстальщика с художественным вкусом) ТЗ тут: https://docs.google.com/document/d/1X_uBpuIbnQahlkW-dhELhc6s4o8lDhCBIqA6VhL1-sE/edit?usp=sharing Только исполнители из Украины! Пожалуйста, указывайте сразу цену и сроки.HTML-верстка6 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно поправить ошибку в верстке. PHP. В самом начале сайта вылез код на главной странице с ошибками. Сайт: https://dobrosferaural.ru/Завершен5 лет назад
Добрый день! Необходимо сверстать небольшой сайтик и доработать панель администратора. Ищу опытного верстальщика для реализации проекта Подробности: https://drive.google.com/file/d/18UVCZPu6IZJ9qD6QBy2YEZt9-51Ray4N/view?usp=sharingHTML-верстка25 заявокЗакрыт5 лет назад
всем привет, необходимо выкачать сайт, и перенести все содержимое на новый домен. Не весь сайт, а определенную его страницу, и оформить так, чтобы не было нигде упоминаний о предыдущем сайте. Заменить метатеги на ...HTML-верстка23 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. 1. Удалить (закомментировать) неиспользуемые скрипты Facebook, ajax.googleapis (если это не повредить основной загрузке сайта), tag manager. 2. Два раза грузится шрифт. Посмотреть почему и отключить дубль процесса 3. Предварительная загрузка ключевого запроса ...Завершен5 лет назад
Что нужно: - сделать копию одной страницы сайта ( comfort-msk точка ком) - внести легкие корректировки ( чуть изменить меню, убрать лишние блоки) - настроить форму обратной связи После нужно ...HTML-верстка27 заявокЗакрыт5 лет назад