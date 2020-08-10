Сверстать страницы (моб.)

Добрый день!

Нам нужно сверстать 7 страниц "Отчета"

Этот отчет предоставляется нашему пользователю, после того, как он загрузил информацию о себе.

В сверстанный вами шаблон 90% информации будет подтягиваться нашими скриптами

Отчет смотрят в 99% случаев на мобильном телефоне. Предоставляется он по индивидуальной ссылке

Очень важные моменты, на которые я хотел бы обратить внимание:

Мы очень ревниво относимся к 101% совпадению макета с версткой. Даже если ошибка в макете, она должна быть и в верстке.

Отступы, размеры и т.д. будут оцениваться чуть ли не попиксельно. Поэтому ОЧЕНЬ большая просьба следить за соответствием

Один слой, должен строго умещаться на 1 экране моб. телефона (какого именно, указано в макете)

Отчет состоит из 7 экранов моб .телефона.