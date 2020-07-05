всем привет, необходимо выкачать сайт, и перенести все содержимое на новый домен. Не весь сайт, а определенную его страницу, и оформить так, чтобы не было нигде упоминаний о предыдущем сайте. Заменить метатеги на ...
Верстка сайта на Bootstrap 4
Добрый день!
Необходимо сверстать небольшой сайтик и доработать панель администратора. Ищу опытного верстальщика для реализации проекта
Подробности: https://drive.google.com/file/d/18UVCZPu6IZJ9qD6QBy2YEZt9-51Ray4N/view?usp=sharing
Заявки фрилансеров
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