Верстка сайта на Bootstrap 4

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт25 заявок1004 просмотра

Добрый день!

Необходимо сверстать небольшой сайтик и доработать панель администратора. Ищу опытного верстальщика для реализации проекта

Подробности: https://drive.google.com/file/d/18UVCZPu6IZJ9qD6QBy2YEZt9-51Ray4N/view?usp=sharing

Bootstrap
5 лет назад
MIRREXX
Роман 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Ярослав
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Игорь
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Егор
 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад
Артем
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Азрет
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Влад
 
43 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
92 отзыва
5 лет назад
Иван
 
34 года
6 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
29 отзывов(-2)
5 лет назад
Александр
 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 отзывов
5 лет назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
онлайн
168 отзывов
5 лет назад
Лучший HTML-верстальщик марта
ТОП-5
HTML-верстка
Олег
 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
161 отзыв
5 лет назад
Эльдар
 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
Ильсур
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Максим
 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
6 дней назад
10 отзывов
5 лет назад
Дмитрий
 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Борис
 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Талантбек
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Михаил
 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
90 отзывов
5 лет назад
Павел
 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Владимир
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Евгений
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
7 отзывов
5 лет назад
Иван
 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
50 отзывов
5 лет назад
Иван
 
33 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
35 отзывов
5 лет назад
Дмитрий
 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 отзывов
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Выкачать сайт и перенести на новый домен

    всем привет, необходимо выкачать сайт, и перенести все содержимое на новый домен. Не весь сайт, а определенную его страницу, и оформить так, чтобы не было нигде упоминаний о предыдущем сайте.  Заменить метатеги на ...

    HTML
    HTML-верстка23 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Правки по google page speed insight

    Здравствуйте. 1. Удалить (закомментировать) неиспользуемые скрипты Facebook, ajax.googleapis (если это не повредить основной загрузке сайта), tag manager. 2. Два раза грузится шрифт. Посмотреть почему и отключить дубль процесса 3. Предварительная загрузка ключевого запроса ...

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сверстать одну страницу для существующего сайта

    $15

    Только для верстальщиков, работающих в Sketch.Бюджет 1000 руб - Сбербанк / Яндекс-деньги.Срок - 1 деньЗадача сверстать страницу и виджет для существующего сайта, сохраняя преемственность и структуру текущей верстки.  При хорошем взаимодействии ...

    Sketch
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Верстка элементов сайта + лэндинга

    Добрый день, уважаемые верстальщики! Мне нужно, чтобы Вы выполнили верстку для следующих элементов: 1. Баннеры. А конкретно, у баннеров 6 тем. Они дублируются на 4 сайта. Т.е. всего - 24 баннера. Они однотипные, ...

    HTML
    HTML-верстка29 заявок
    Закрыт
    5 лет назад