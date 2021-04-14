aggrezzorhsdj

Верстка, фронтенд и не только.
Ключевые качества:
· Ответственность к каждому проекту, а вследствии и качественная работа
· Спокойствие и доброжелательность, примувсе ваши просьбы и пожелания по ТЗ и нетолько, минимальное количество
импровизации, если не (пункт ниже)
· Доработка вашего ТЗ, если вдруг вынуждаетесь в помощи касательно проекта
· Работаю только с вашим проектом, чтобы непутать ни себя, ни вас
Мои гарантии:
1. Качественная работа
2. Минимальная цена, так как я во фрилансе совсемнедавно, но имею опыт с постоянными проектами и сейчас нарабатываю портфолио
3. В течении 3 неделю после сдачи работы готов исправитьсвои ошибки, найденные вами в верстке.
Стек технологий, которыми я владею:
· HTML5
· CSS3
· SCSS/SASS/LESS/
· Flexbox/Grids
· JS/TS/jQuery
· Gulp/Webpack
· BEM(БЭМ)
· PixelPerfect
· CMSWordpress
· CMSMODX
· PHP
· Angular 2+
Образование:
· НРТК (Нижегородский радиотехнический колледж),специальность – Информационные системы,
· НГТУ (Нижегородский государственные техническийуниверситет), факультет Информационные системы в графических системах
Мое портфолио (мои постоянные проекты)
· https://lightstone.store/- Фронт: webpack, sass,js, bootstrap, swiperjs, jquery; CMS MODX (miniShop2, msearch2)
· https://clearstone.pro/- Фронт: css, less, js,bootstrap, jquery, swiperjs, flickity, fancy box, owlCarousel; CMS MODX
(miniShop2, msearch2)
P.S.
Во фрилансе я совсем недавно, так как работал на постоянныхпроектах в компании, но решил заниматься разработкой сайтов самостоятельно,
поэтому вас ждет качественная и недорогая работа!