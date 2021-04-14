aggrezzorhsdj

Web - программист, верстальщик

Верстка, фронтенд и не только.

Ключевые качества:

· Ответственность к каждому проекту, а вследствии и качественная работа

· Спокойствие и доброжелательность, примувсе ваши просьбы и пожелания по ТЗ и нетолько, минимальное количество

импровизации, если не (пункт ниже)

· Доработка вашего ТЗ, если вдруг вынуждаетесь в помощи касательно проекта

· Работаю только с вашим проектом, чтобы непутать ни себя, ни вас

Мои гарантии:

1. Качественная работа

2. Минимальная цена, так как я во фрилансе совсемнедавно, но имею опыт с постоянными проектами и сейчас нарабатываю портфолио

3. В течении 3 неделю после сдачи работы готов исправитьсвои ошибки, найденные вами в верстке.

Стек технологий, которыми я владею:

· HTML5

· CSS3

· SCSS/SASS/LESS/

· Flexbox/Grids

· JS/TS/jQuery

· Gulp/Webpack

· BEM(БЭМ)

· PixelPerfect

· CMSWordpress

· CMSMODX

· PHP

· Angular 2+

Образование:

· НРТК (Нижегородский радиотехнический колледж),специальность – Информационные системы,

· НГТУ (Нижегородский государственные техническийуниверситет), факультет Информационные системы в графических системах

Мое портфолио (мои постоянные проекты)

· https://lightstone.store/- Фронт: webpack, sass,js, bootstrap, swiperjs, jquery; CMS MODX (miniShop2, msearch2)

· https://clearstone.pro/- Фронт: css, less, js,bootstrap, jquery, swiperjs, flickity, fancy box, owlCarousel; CMS MODX

(miniShop2, msearch2)

P.S.

Во фрилансе я совсем недавно, так как работал на постоянныхпроектах в компании, но решил заниматься разработкой сайтов самостоятельно,

поэтому вас ждет качественная и недорогая работа!