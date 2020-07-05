Сделать вёрстку сайта по готовым макетам

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт77 заявок2168 просмотров

Здравствуйте!

Имеется готовый дизайн. 5 страниц. Две версии — десктоп и 320. Необходимо сделать адаптивную вёрстку из этих двух версий.

Задача срочная. Желательно в течение 1-2 дней.

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