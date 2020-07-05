Сделать вёрстку сайта по готовым макетам

Добрый день, уважаемые верстальщики! Мне нужно, чтобы Вы выполнили верстку для следующих элементов: 1. Баннеры. А конкретно, у баннеров 6 тем. Они дублируются на 4 сайта. Т.е. всего - 24 баннера. Они однотипные, ...