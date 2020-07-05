На лендинг добавить 4 видео с ютуба

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки323 просмотра

На лендинг https://almaz-destroy.ru/ , в раздел отзывы добавить 4 видео с ютуба https://www.youtube.com/channel/UCzHX2PDN_o1K160-V_Z0Tdg , вместо текстовых отзывов

5 лет назад
konovod
44 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Melnik0v
Андрей 
23 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$5
1 день
Escrow
Работа выполнена быстро, в соответствии с заданием, правки сделал.
Отличный заказчик, все время на связи, правки оценивает сразу, оплата достойная.

Заявки фрилансеров

Алексей
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Данил
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 отзывов
5 лет назад
Данил
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Melnik0v
Андрей 
23 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстка элементов сайта + лэндинга

    Добрый день, уважаемые верстальщики! Мне нужно, чтобы Вы выполнили верстку для следующих элементов: 1. Баннеры. А конкретно, у баннеров 6 тем. Они дублируются на 4 сайта. Т.е. всего - 24 баннера. Они однотипные, ...

    HTML
    HTML-верстка29 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужно сделать адаптив сайту

    Добрый день, нужно сделать адаптивность сайту: http://x96200yc.beget.tech/ Сроки сжатые. Напишите Вашу стоимость и сроки. Используются флексы, проблем с адаптивностью возникнуть не должно.

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка 4 страниц каталога

    Добрый день, уважаемые фрилансеры) Есть задача сверстать 4 страницы мини каталога товаров. Главная, каталог, продукт и текстовая страница. Дизайна еще нет, в процессе. ...

    Bootstrap
    HTML-верстка70 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать лендинг и блог на WP

    $30

    Необходимо доделать лендинг https://rb.gy/ggomnt Вот замечания: 1 блок - Кнопки нет. Фоновое изображение мы заменим (картинку пришлю). Предполагалось что в моб. версии будет вертикальный слайдер, а в ПК как тут - https://sartre.thememountain.com/index-travel-agency-3.html Но только с нужной анимацией (а ...

    HTMLWordPress
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Требуется сверстать сайт. Дизайн на Figma

    Автоматическиеответы сразу уйдут в спам. Оплата по этапная. Дизайнготов по этому прошу писать ответы с сроками и ценами.  Моб. версия пока не утверждена.   Дизайнна Figma https://www.figma.com/file/EnGVsLs15eWSsE81sGHJCX/website-Copy Какдвижок предлагаю WP. Как ...

    CSSElementorFigmaJavaScriptWordPress
    HTML-верстка27 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • На бутстрап 4.0 сверстать сайт

    Есть макеты странички, просто надо сверстать на bootstrap 4, повозится с media для основных экранов, ну и для мобильной версии. Прикрепил фотку, мне нужна то что по середине то что связано с постами и комментарии, ...

    Bootstrap
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад