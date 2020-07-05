Добрый день, вот сам сайт, есть исходники: http://x96200yc.beget.tech/ Предлагайте вашу стоимость и сроки.
На лендинг добавить 4 видео с ютуба
На лендинг https://almaz-destroy.ru/ , в раздел отзывы добавить 4 видео с ютуба https://www.youtube.com/channel/UCzHX2PDN_o1K160-V_Z0Tdg , вместо текстовых отзывов
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка15 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо скорректировать сайт в соответстветсвии с подготовленным векторным файлом и макетом. В итоге сайт должен выглядеть, как на картинке. Сайт avtechno.io, файл во вложенииHTML-верстка24 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день, уважаемые верстальщики! Мне нужно, чтобы Вы выполнили верстку для следующих элементов: 1. Баннеры. А конкретно, у баннеров 6 тем. Они дублируются на 4 сайта. Т.е. всего - 24 баннера. Они однотипные, ...HTML-верстка29 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день, нужно сделать адаптивность сайту: http://x96200yc.beget.tech/ Сроки сжатые. Напишите Вашу стоимость и сроки. Используются флексы, проблем с адаптивностью возникнуть не должно.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Натянуть шаблон на Wordpress.Пишите цену и сроки.http://www.yral56.ru/HTML-верстканет заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо сверстать сайт интернет магазин. Все макеты под десктоп и мобильное устройство готовы и отрисованы. Тз тоже естьHTML-верстка45 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры) Есть задача сверстать 4 страницы мини каталога товаров. Главная, каталог, продукт и текстовая страница. Дизайна еще нет, в процессе. ...HTML-верстка70 заявокЗакрыт5 лет назад
- $30
Необходимо доделать лендинг https://rb.gy/ggomnt Вот замечания: 1 блок - Кнопки нет. Фоновое изображение мы заменим (картинку пришлю). Предполагалось что в моб. версии будет вертикальный слайдер, а в ПК как тут - https://sartre.thememountain.com/index-travel-agency-3.html Но только с нужной анимацией (а ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт5 лет назад
Автоматическиеответы сразу уйдут в спам. Оплата по этапная. Дизайнготов по этому прошу писать ответы с сроками и ценами. Моб. версия пока не утверждена. Дизайнна Figma https://www.figma.com/file/EnGVsLs15eWSsE81sGHJCX/website-Copy Какдвижок предлагаю WP. Как ...HTML-верстка27 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть макеты странички, просто надо сверстать на bootstrap 4, повозится с media для основных экранов, ну и для мобильной версии. Прикрепил фотку, мне нужна то что по середине то что связано с постами и комментарии, ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт5 лет назад