Сделать адаптивную верстку сайту

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт15 заявок818 просмотров

Добрый день, вот сам сайт, есть исходники: http://x96200yc.beget.tech/

Предлагайте вашу стоимость и сроки. 

5 лет назад
Twinkey
Степан 
33 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Иван
 
34 года
6 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
29 отзывов(-2)
5 лет назад
Николай
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Егор
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Владимир
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
29 отзывов(-1)
5 лет назад
Алена
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Рома
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 отзывов
5 лет назад
Олег
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
10 минут назад
168 отзывов
5 лет назад
Лучший HTML-верстальщик марта
ТОП-5
HTML-верстка
Виталий
 
41 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Юрий
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Максим
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александ
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Андрей
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 отзывов
5 лет назад
Александ
 
45 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстка элементов сайта + лэндинга

    Добрый день, уважаемые верстальщики! Мне нужно, чтобы Вы выполнили верстку для следующих элементов: 1. Баннеры. А конкретно, у баннеров 6 тем. Они дублируются на 4 сайта. Т.е. всего - 24 баннера. Они однотипные, ...

    HTML
    HTML-верстка29 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужно сделать адаптив сайту

    Добрый день, нужно сделать адаптивность сайту: http://x96200yc.beget.tech/ Сроки сжатые. Напишите Вашу стоимость и сроки. Используются флексы, проблем с адаптивностью возникнуть не должно.

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка 4 страниц каталога

    Добрый день, уважаемые фрилансеры) Есть задача сверстать 4 страницы мини каталога товаров. Главная, каталог, продукт и текстовая страница. Дизайна еще нет, в процессе. ...

    Bootstrap
    HTML-верстка70 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать лендинг и блог на WP

    $30

    Необходимо доделать лендинг https://rb.gy/ggomnt Вот замечания: 1 блок - Кнопки нет. Фоновое изображение мы заменим (картинку пришлю). Предполагалось что в моб. версии будет вертикальный слайдер, а в ПК как тут - https://sartre.thememountain.com/index-travel-agency-3.html Но только с нужной анимацией (а ...

    HTMLWordPress
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Требуется сверстать сайт. Дизайн на Figma

    Автоматическиеответы сразу уйдут в спам. Оплата по этапная. Дизайнготов по этому прошу писать ответы с сроками и ценами.  Моб. версия пока не утверждена.   Дизайнна Figma https://www.figma.com/file/EnGVsLs15eWSsE81sGHJCX/website-Copy Какдвижок предлагаю WP. Как ...

    CSSElementorFigmaJavaScriptWordPress
    HTML-верстка27 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • На бутстрап 4.0 сверстать сайт

    Есть макеты странички, просто надо сверстать на bootstrap 4, повозится с media для основных экранов, ну и для мобильной версии. Прикрепил фотку, мне нужна то что по середине то что связано с постами и комментарии, ...

    Bootstrap
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад