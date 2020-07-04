Сделать правки в визуальном оформлении сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт24 заявки977 просмотров

Необходимо скорректировать сайт в соответстветсвии с подготовленным векторным файлом и макетом. В итоге сайт должен выглядеть, как на картинке. 

Сайт avtechno.io, файл во вложении

5 лет назад
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