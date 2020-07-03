Верстку проекта по доставке цвето

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт45 заявок1107 просмотров

Необходимо сверстать сайт интернет магазин. Все макеты под десктоп и мобильное устройство готовы и отрисованы. Тз тоже есть

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