Необходимо качественно сверстать интернет-магазин. Страницы: главная, список товаров, карточка товара. Просьба указывать ссылки на выполненные работы - исполнитель будет выбираться исключительно по качеству указанных работ. Макеты для оценки будут направленны заинтересавовшим исполнителям.
Нужно исправить адаптив сайта.
Сайт отображается не правильно.Нужно сделать что бы на всех устройствах сайт отображался как компьютерная версия(Уменьшенная).Архив с файлами исполнителю.
Заявки фрилансеров
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