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Сделать JS-скрипт колеса из игры «Что? Где? Когда?»
Нужно сделать веб-страничку с javascript. Функционал должен быть такой.
Две половины экрана, слева само колесо с 13 секторами, 12 из которых имеют (либо стрелочку если они пустые, либо "конверт" с вопросом если он там есть), так же у каждого сектора есть число с его "стоимостью" (которое можно редактировать в коде потом, т.е. должно быть отдельным текстовым блоком).
Справа у нас есть зона управления, которая позволяет добавлять вопросы (конверты с вопросами) на колесо с визуальным названием и ценностью в выбранный сектор. Так же есть кнопка запускающая вращение стрелки.
Отдельный момент в том чтобы при нажатии на любой из "конвертов" лежащих на колесе - он должен пропадать из игры.
Механика колеса - после нажатия кнопки крутить стрелку (стрелка вращается например 50 секунд, далее плавно замедляется и останавливается на одном из секторов). Обращаю внимание, что вращается только кружок с красной стрелкой (либо только стрелка), а не само колесо.
Дизайн не важен. Схема в приложении.
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