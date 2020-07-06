Верстка одной страницы без хедера и футера

$25
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен13 заявок522 просмотра

 Есть макет https://www.dropbox.com/s/vdo6at6hyzknwhd/englishpapa_franshiza.zip?dl=0 

Надо сверстать макет только без хедера футера(нужное помечу) , если не знаете как делать карту - то можно только фрейм поставтить. Также сделать мобильное разрешение самостоятельно без макета.

Цена 2000р . срок - 2 дня .

Начать надо сегодня.

5 лет назад
viktor1432
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3 года назад

Выбранный исполнитель

YaroslavKobets
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$28
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Все отлично.Всегда на связи.Продолжаем сотрудничество
Приятный опыт работы. Детали задача четкие. Постоянно на связи. Спасибо за сотрудничество.

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