Требуется адаптивная верстка веб-приложения. В заявке пожалуйста укажите примерную стоимость верстки одной страницы сайта
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- Верстка одной страницыHTML-верстка18 заявокЗакрыт3 месяца назад
Сайт на WordPress (просто для сведения, на самом деле это не принципиально). Сделан сервис - калькулятор возраста. Программирование все выполнено (бэкенд, фронтенд). Ваша задача - сверстать. Верстка будет простой (никаких сложных элементов) - просто разместить элементы ...WordPressСайт на WordPressHTMLCSSВерстка одной страницыHTML-верстка38 заявокЗакрыт6 месяцев назад
адаптивная верстка одной страницы для сдачи в универе сделать нужно срочно, к ночи, то есть к 16.05.23Верстка одной страницыHTML-верстка28 заявокЗакрыт7 месяцев назад
Есть несколько компонентов на странице их надо скомпоновать и сделать верстку.Верстка одной страницыHTML-верстка34 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
Есть макет в фигма, нужно сверстать страницуFigmaВерстка одной страницыHTML-верстка123 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
Необходимо сверстать одну страницу сайта, с анимацией (средний уровень), без отправки форм и расчета, простая верстка. Макет -> https://www.figma.com/file/3fNqyhn5YnTKqYtVbIutAh/Untitled?node-id=0%3A1&t=4einLDYxYRv5Ka7k-1 Сразу предлагайте ценуHTMLВерстка макетаВерстка одной страницыHTML-верстка60 заявокЗакрытгод назад
Есть макет дизайна в фигме (см. вложение) Требуется сделать адаптивную верстку, высокая скорость загрузки, валидность. Адаптивность делать на свое усмотрение - главное, чтоб смотрелось нормально. Финальный результат - страница html.[b] Требуемые навыки:[/b] - Хороший опыт работы с HTML/CSS - ...Завершенгод назад
Нужно сделать одну страницу с бэкграундом 1920х1080 и 6 кнопками. Адаптивная разверка не нужна, это будет работать на одном разрешении. При нажатии на кнопку на соседнем экране запускается видео без элементов управления (пауза, перемотка). Все это должно работать ...FigmaВерстка одной страницыHTML-верстка51 заявкаЗакрытгод назад
- $40
Нужно сделать верстку одной страницы по макету на чистом js. Макет скину кандидату в лс.JavascriptВерстка одной страницыЗавершенгод назад
Ищу человека для небольших правок на ВП и верстки одной страницы. Указывайте стоимость часа работы и контакты, приступить нужно сейчас.Верстка одной страницыHTML-верстка15 заявокЗакрыт2 года назад
- $30
Нужно исправить верстку одной страницы для мобильного сайта. Есть требуемый дизайн в фигме - https://www.figma.com/file/L4ejtDx2COaaRjemvYUx1T/ExKetoGo-Mobile?node-id=0%3A1, видео с требуемой анимацией - https://drive.google.com/file/d/15aUR3NL_OSJqxXwoT7-Bou08Byu8h2X6/view?usp=sharing, и исходный код страницы. Нужно переделать дизайн на тот что указан в фигме с ...PHPВерстка сайтаHTMLCSSFigmaВерстка одной страницыHTML-верстка6 заявокЗакрыт2 года назад
- $10
Пиксель-перфект верстка одной страницы HTML5/CSS3 адаптивно из Figma . Подробности в телеграм.Завершен2 года назад
- $20Завершен2 года назад
- $50
~10 блоков[b] Макет в PSD[/b] на [url=https://disk.yandex.ru/d/ZjP4bwvLbhZTnw]яндекс.диске[/url] [b]Требования к вёрстке[/b] в [url=https://gist.github.com/pustoym/8fee6e158c304d847611965d7285e397]гисте[/url]. Работа полностью оплачивается по факту соответствия кода заданным критериям. (некоторые пункты возможно опустить, уточняю с исполнителем). [b]Адаптив водопадом[/b], без макетов планшетной и телефонной версии. Минимальное ...Верстка одной страницыЗакрыт2 года назад
Нужна адаптивная верстка одной страницы на чистом html, css без использования фреймворков. Иконки в svg. Исходник в psd. Макет: https://yadi.sk/i/BKsDEwHcEEve7g https://yadi.sk/i/KQE3HLGqmWRdyA Здесь http://joxi.ru/1A5Q1gdcDLYzgA вставляем любое видео с vimeo.com В качестве скрипта формы используем этот https://itchief.ru/php/feedback-formЗавершен2 года назад
Нужна адаптивная верстка одной страницы на чистом html, css без использования фреймворков. Иконки в svg. Исходник в psd. Макет: https://yadi.sk/i/BKsDEwHcEEve7g https://yadi.sk/i/KQE3HLGqmWRdyA Здесь http://joxi.ru/1A5Q1gdcDLYzgA вставляем любое видео с vimeo.com В качестве скрипта формы используем этот https://itchief.ru/php/feedback-formHTML-верстка28 заявокЗакрыт2 года назад
Нужна верстка одной страницы. Подробности указаны в файле. https://docs.google.com/document/d/1P6CkMIjZV4SraJXm9f3Ur_KLwFsijkjLxRrTMsw34i0/edit От вас жду время реализации и оценку в деньгах. А так же примеры верстки, желательно аналогичной по функционалу. Требуется человек, который имеет хороший опыт ...Верстка одной страницыHTML-верстка10 заявокЗакрыт2 года назад
Ссылка на макет https://www.figma.com/file/oaBNu7AjQYCfgzM1jpdJQb/%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8B-(Copy)?node-id=1060%3A26 Обратите внимание: 1. Хедер не верстать - http://joxi.ru/nAy0L7ViagRbW2 2. Футер не верстать - http://joxi.ru/J2bRNv7Cg015n2 3. Обратите внимание, что многие элементы можно использовать как обычные фото. Например, http://joxi.ru/EA4RnEMCvokjwm, http://joxi.ru/52aaNo4sgEYBx2, http://joxi.ru/L21KpMyCzR3nBr? http://joxi.ru/8AnJ5ZvTozEwkA, http://joxi.ru/eAOX0kVH69ed5rВерстка одной страницыЗавершен2 года назад
- $10
Есть готовая верстка одной страницы УПД (бухгалтерский документ) Требуется натянуть эту верстку в СРМ системе one box. Доступы и подробности в лицу Шаблон документа для редактирования: https://prnt.sc/137mdt9 Печатается документ на листе A4 альбомной ориентации. Для одного, двух, трех товаров в ...Верстка одной страницыHTML-верстканет заявокЗакрыт3 года назад
Нужно создать несколько статичных desktop/mobile страниц и внести несложные изменения в существующую верстку одной страницы. В приложении прикреплено несколько файлов с дизайном страниц для наглядности, в процессе работы предоставим подробное описание и материалы.HTMLВерстка одной страницыЗавершен3 года назад