Верстка одной страницы

Нужно сделать одну страницу с бэкграундом 1920х1080 и 6 кнопками. Адаптивная разверка не нужна, это будет работать на одном разрешении. При нажатии на кнопку на соседнем экране запускается видео без элементов управления (пауза, перемотка). Все это должно работать ...