Заказать верстку одной страницы

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  • Верстка веб приложения

    Требуется адаптивная верстка веб-приложения. В заявке пожалуйста укажите примерную стоимость верстки одной страницы сайта

    Верстка одной страницы
    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Верстка одной страницы

    Сайт на WordPress (просто для сведения, на самом деле это не принципиально). Сделан сервис - калькулятор возраста. Программирование все выполнено (бэкенд, фронтенд). Ваша задача - сверстать. Верстка будет простой (никаких сложных элементов) - просто разместить элементы ...

    WordPressСайт на WordPressHTMLCSSВерстка одной страницы
    HTML-верстка38 заявок
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • HTML верстка одной страницы

    Необходимо сверстать одну страницу сайта, с анимацией (средний уровень), без отправки форм и расчета, простая верстка.  Макет -&gt; https://www.figma.com/file/3fNqyhn5YnTKqYtVbIutAh/Untitled?node-id=0%3A1&amp;t=4einLDYxYRv5Ka7k-1  Сразу предлагайте цену

    HTMLВерстка макетаВерстка одной страницы
    HTML-верстка60 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Верстка одной страницы из Figma

    Есть макет дизайна в фигме (см. вложение) Требуется сделать адаптивную верстку, высокая скорость загрузки, валидность. Адаптивность делать на свое усмотрение - главное, чтоб смотрелось нормально. Финальный результат - страница html.[b] Требуемые навыки:[/b] - Хороший опыт работы с HTML/CSS - ...

    JavascriptHTMLCSSFigmajQueryВерстка одной страницыGit
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Верстка одной страницы сайта

    Нужно сделать одну страницу с бэкграундом 1920х1080 и 6 кнопками. Адаптивная разверка не нужна, это будет работать на одном разрешении. При нажатии на кнопку на соседнем экране запускается видео без элементов управления (пауза, перемотка). Все это должно работать ...

    FigmaВерстка одной страницы
    HTML-верстка51 заявка
    Закрыт
    год назад

  • Верстка по макету

    $40

    Нужно сделать верстку одной страницы по макету на чистом js. Макет скину кандидату в лс.

    JavascriptВерстка одной страницы
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Верстка + правки на ВП

    Ищу человека для небольших правок на ВП и верстки одной страницы. Указывайте стоимость часа работы и контакты, приступить нужно сейчас.

    Верстка одной страницы
    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Верстка сайта

    $30

    Нужно исправить верстку одной страницы для мобильного сайта. Есть требуемый дизайн в фигме - https://www.figma.com/file/L4ejtDx2COaaRjemvYUx1T/ExKetoGo-Mobile?node-id=0%3A1, видео с требуемой анимацией - https://drive.google.com/file/d/15aUR3NL_OSJqxXwoT7-Bou08Byu8h2X6/view?usp=sharing, и исходный код страницы. Нужно переделать дизайн на тот что указан в фигме с ...

    PHPВерстка сайтаHTMLCSSFigmaВерстка одной страницы
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Верстка одной страницы с посадкой на Winter CMS

    $50

    ~10 блоков[b] Макет в PSD[/b] на [url=https://disk.yandex.ru/d/ZjP4bwvLbhZTnw]яндекс.диске[/url] [b]Требования к вёрстке[/b] в [url=https://gist.github.com/pustoym/8fee6e158c304d847611965d7285e397]гисте[/url]. Работа полностью оплачивается по факту соответствия кода заданным критериям. (некоторые пункты возможно опустить, уточняю с исполнителем﻿). [b]Адаптив водопадом[/b], без макетов планшетной и телефонной версии. Минимальное ...

    Верстка одной страницы
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    2 года назад

  • Верстка одной страницы

    Нужна адаптивная верстка одной страницы на чистом html, css без использования фреймворков. Иконки в svg. Исходник в psd. Макет: https://yadi.sk/i/BKsDEwHcEEve7g https://yadi.sk/i/KQE3HLGqmWRdyA Здесь http://joxi.ru/1A5Q1gdcDLYzgA вставляем любое видео с vimeo.com В качестве скрипта формы используем этот https://itchief.ru/php/feedback-form

    PHPHTMLCSSВерстка одной страницы
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Верстка одной страницы

    Нужна адаптивная верстка одной страницы на чистом html, css без использования фреймворков. Иконки в svg.  Исходник в psd. Макет: https://yadi.sk/i/BKsDEwHcEEve7g https://yadi.sk/i/KQE3HLGqmWRdyA Здесь http://joxi.ru/1A5Q1gdcDLYzgA вставляем любое видео с vimeo.com В качестве скрипта формы используем этот https://itchief.ru/php/feedback-form

    PHPHTMLCSSВерстка одной страницы
    HTML-верстка28 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Требуется верстка страницы

    Нужна верстка одной страницы. Подробности указаны в файле. https://docs.google.com/document/d/1P6CkMIjZV4SraJXm9f3Ur_KLwFsijkjLxRrTMsw34i0/edit От вас жду время реализации и оценку в деньгах. А так же примеры верстки, желательно аналогичной по функционалу. Требуется человек, который имеет хороший опыт ...

    Верстка одной страницы
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Верстка одной страницы

    Ссылка на макет https://www.figma.com/file/oaBNu7AjQYCfgzM1jpdJQb/%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8B-(Copy)?node-id=1060%3A26 Обратите внимание: 1. Хедер не верстать - http://joxi.ru/nAy0L7ViagRbW2 2. Футер не верстать - http://joxi.ru/J2bRNv7Cg015n2 3. Обратите внимание, что многие элементы можно использовать как обычные фото. Например, http://joxi.ru/EA4RnEMCvokjwm, http://joxi.ru/52aaNo4sgEYBx2, http://joxi.ru/L21KpMyCzR3nBr? http://joxi.ru/8AnJ5ZvTozEwkA, http://joxi.ru/eAOX0kVH69ed5r

    Верстка одной страницы
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Натянуть верстку УПД в срм систему

    $10

    Есть готовая верстка одной страницы УПД (бухгалтерский документ) Требуется натянуть эту верстку в СРМ системе one box. Доступы и подробности в лицу Шаблон документа для редактирования: https://prnt.sc/137mdt9 Печатается документ на листе A4 альбомной ориентации. Для одного, двух, трех товаров в ...

    Верстка одной страницы
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • HTML верстка статичных страниц

    Нужно создать несколько статичных desktop/mobile страниц и внести несложные изменения в существующую верстку одной страницы. В приложении прикреплено несколько файлов с дизайном страниц для наглядности, в процессе работы предоставим подробное описание и материалы.

    HTMLВерстка одной страницы
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад