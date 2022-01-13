Верстка одной страницы HTML5/CSS3

Есть старая анимация слайдера на Flash, надо переделать ее на HTML (JS) Вот ссылка на анимацию http://download.alesko.eu/divers/philosophe.swf Иногда браузер блокирует доступ к swf файлу вот ссылка на него же в архиве http://download.alesko.eu/divers/philosophe.zip Все тексты и картинки есть отдельно. Справа ...