Вёрстка на CMS (WP-OpenCart) + подключения. Дизайн сайта: [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fwww.figma.com%2Ffile%2FR2IMeQSP8Gx2UpsdDDSEbE%2F%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%2582%3Fnode-id%3D0%253A1]https://www.figma.com/file/R2IMeQSP8Gx2UpsdDDSEbE/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82?node-id=0%3A1[/url] Сроки 8дней-10. Бюджет: 17-20тыс. руб. Общения ведётся в Телеграмм.
Сверстать несложный web-кошелек по готовому дизайн-проекту.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать web-кошелек по готовому дизайн-проекту. Всего 3 страницы и Pop Up,ы. Так же необходима адаптация под мобильную версию. Работа не сложная. Все подробности при личном общении. Передача макета выбранному исполнителю.
Срок до 26.01.22
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