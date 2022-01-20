Скопировать лендинг из флексби и загрузить ко мне на хостинг

$15
HTML-версткаЗавершен4 заявки1071 просмотр
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Ссылка на лендинг https://landing.com.kg/boto/

сделать админку чтобы можно было менять тексты

залить ко мне на хостинг

самое главное чтобы работало все идеально и все

заявки на почту или телеграм 

2 года назад
bahtiyar
Бахтияр 
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
all-nice
23 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
16 дней назад
2 года назад
$17
2 дня
UAH
ок
ок
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