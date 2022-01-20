На сайте необходимо реализовать выпадающее меню с 3уровнями вложенности, чтобы работало и на мобильниках Верстка уже вбита, осталось достичь полной работоспособности
Скопировать лендинг из флексби и загрузить ко мне на хостинг
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ссылка на лендинг https://landing.com.kg/boto/
сделать админку чтобы можно было менять тексты
залить ко мне на хостинг
самое главное чтобы работало все идеально и все
заявки на почту или телеграм
- Похожие заказы
- $15HTML-верстка1 исполнительЗавершен2 года назад
Нужно сверстать лендинг (12 блоков, минимум анимации) и натянуть на Wordpress. Макет в psd. Макет отправлю исполнителю. Напишите в предложении стоимость. Антибот: 14 + 26HTML-верстка43 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужно сделать оптимизацию по SEO: [list][*]Нелогичное использование тегов h2-h6[*]Добавить недостающую информацию в файл robots.txt[*]Закрыть страницы пагинации и другие элементы в мета роботс noindex follow [*]Настроить редиректы на Главную, постраничные редиректы[*]Исправить все некорректные коды страниц 2хх, 3хх, 4хх [*]Исправить ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте Нужно сверстать и натянуть на вп проект: https://www.figma.com/file/fGUvf5Lir5Fq5jtEEMMXcH/Web_DataSleek_2021?node-id=0%3A1 В заявке оставьте пожалуйста примерный бюджет и сроки СпасибоHTML-верстка1 исполнительЗавершен2 года назад
- $20
Привет, коллеги. У нас верстак сделал кривоватую верстку. Нам нужно привести ее в порядок и сделать пиксель перфект(не прям буква в букву. 5-10 пикселей допускается) С нуля не надо. Надо до утра поправить. Кто готов сейчас?HTML-верстка1 исполнительЗавершен2 года назад
Сделать верстку для сайта по макету из figma. Макет предоставлю исполнителю.HTML-верстка98 заявокЗакрыт2 года назад