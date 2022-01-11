Всем привет. Есть готовый сайт на modx revo Надо 1. Сверстать 1 страницу 2. Сверстать выкидное меню 3. Сделать контентные доработки (вставить текст, создать несколько страниц и т.д.) Полное тз по ссылке https://drive.google.com/file/d/1ytM_CoaHoJfVD68tdYEjRgc7B1IMx6jk/view По срокам - срочно. Заняться сейчас. По бюджету - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать верстку для сайта по макету из figma. Макет предоставлю исполнителю.
- Похожие заказы
- $70HTML-верстка9 заявокЗакрыт2 года назад
Правки по сайту mebelny-dom.com Платформа 1С-битрикс. Нужен фулстак (верстка и тех. моменты). Все делаем поэтапно, заранее согласовав отрезок ТЗ. Оплата договорная.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт2 года назад
Есть простой одностраничный сайт с 3 секциями, который нужно переверстать. Скриншот домашней страницы: https://skr.sh/sBxdDbGAWQH?a Ссылку на исходный сайт предоставлю. Основные требования: 1. Шрифт использовать Proxima Nova Soft (предоставлю) 2. разметка по БЭМ 3. Jquery 4. Размеры шрифтов, кнопок и прочие стили использовать с ...Завершен2 года назад
- $30
Доброго времени суток. Нужна адаптивная верстка сайта: 2 страницы, одна из которых главная, и вторая с инпутами. Особенности: Swiper, Выпадающий список и текст, Отправка на почту. Образец в Figme. Спасибо.Завершен2 года назад
Макет https://www.figma.com/file/0xjbB4kRxW6jceWnE8v7J0/%D0%9B%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3-1?node-id=0%3A1 ТЗ Адаптивная кроссбраузерная верстка По клику на кнопки "Попробовать бесплатно" и "Оставить заявку", пункт меню "Цены" - открывать модалку (размещена с левой стороны от макета). Блок видео-тур - тут должно быть видео с ютуба. По ...Завершен2 года назад
Нужно сверстать макеты с figm-ы (html+css+js): [url=https://www.figma.com/proto/ULKNR0GuiF7qDXv2R5n104/%D0%9F%D0%A0%D0%AF%D0%96%D0%90?page-id=0%3A1&node-id=404%3A0&viewport=241%2C48%2C0.35&scaling=scale-down-width]https://www.figma.com/...[/url] [b]Требования: [/b] Адаптив, в макетах есть размеры под телефон, планшет и пример на два экрана десктопа. Браузеры: chrome, FF, safari, edge. Не использовать vue.js и прочие js-фреймворки кроме jquery. [b]ВАЖНО:[/b] По оплате возможен только банковский перевод ...Завершен2 года назад
- $8
[url=http://двереймного.рф/]http://двереймного.рф/[/url] лендинг. Обычный HTML, без системы управления. [list=1][*]На первом экране под “в Уфе от 5 990 рублей” написать “Выбрать” тем же шрифтом [url=https://disk.yandex.ru/i/HYpMZ7VSo2M_gw]https://disk.yandex.ru/i/HYpMZ7VSo2M_gw[/url][*]Было 3 кнопки будет 4: Входная дверь (вместо Выбрать входную дверь), Межкомнатная ...Завершен2 года назад
- $200
Требуется сделать верстку дизайна сайта по поиску онлайн-психолога. Сразу предупрежу - мобилафёрст :) 99% трафика будет с мобил. Внутренняя система администрирования и управления не входит в задачу, только внешняя часть. Страницы которые необходимо свертстать: ...Завершен2 года назад
- $200
Верстка 15 страниц по макетам в figma (макеты под пк и моб). тематика: медицина cms: wordpress для облегчения задачи - есть базовый шаблон с широким функционалом порядок работы: 1) выполнение тестового задания (верстка 1 блока) 2) поэтапная верстка. оплата после приемки ...HTML-верстка48 заявокЗакрыт2 года назад