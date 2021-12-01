Задача оказалась сложноватой для Александра, по крайней мере, по соотношению сложности и цены. В итоге задачу сделал человек, который уже хорошо знает наш проект. Александр ответственный, коммуникации отличная. Ответил на вопросы, глянул пару моментов. Рекомендую.