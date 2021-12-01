AlexMorgan45

Александр AlexMorgan45

 
33 годаБеларусь/Минск
4 года на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Разработка сайтов под ключ. Качественно и в срок.

Простота — залог надежности. (W. Dijkstra)

Разработка сайтов под ключ. Качественно и в срок.

Чем занимаюсь:

- создание сайтов с нуля под ключ

- адаптивная верстка сайтов любой сложности

- натяжка верстки на CMS (WordPress, Joomla, OpenCart и др.), интернет-магазины

- доработка сайта

Навыки:

HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, Ajax, PHP, MySQL, Bootstrap 4

Основные принципы работы:

- соблюдение сроков

- довожу заказы до конца

- заранее договариваюсь о стоимости

- всегда на связи

Внесение поправок бесплатно.

О себе:

образование высшее;

постоянно повышаю квалификацию;

ответственный.

Контакты:

Skype: alexmorgan45_2

Email: [email protected]

Viber: +375(33)306-14-74

Telegram: @alexmorgan45

WhatsApp: +375(33)306-14-74

PHPJavascriptWordPressOpenCartMySQLВерстка сайтаАдаптивная верстка сайтаHTMLJoomlaBootstrapjQueryAjax
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
iamevgeniy
Евгений 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$40
9 баллов
год назад
Подверстать форму и поправить php (WP, Woocommerce)
Задача оказалась сложноватой для Александра, по крайней мере, по соотношению сложности и цены. В итоге задачу сделал человек, который уже хорошо знает наш проект. Александр ответственный, коммуникации отличная. Ответил на вопросы, глянул пару моментов. Рекомендую.
Рекомендую Евгения, хороший заказчик. Всегда на связи.
Ответный отзыв
siteprojects
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
2 года назад
Довести до ума сайт на WP
Александр - специалист очень хорошего уровня понимания кода. Всё сделал отлично. Рекомендую.
Работать с Михаилом было приятно. Сотрудничество оставило только приятные впечатления! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Business_Forsage
Сергей 
44 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$5
10 баллов
2 года назад
Небольшая правка меню на Opencart
Всё получилось хорошо, довольно оперативно помог решить задачу с Opencart
Все хорошо, рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Banana081
54 годаБеларусь
6 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
2 года назад
Страница с формой
Быстро, качественно и недорого. Рекомендую!
Все отлично. Четкая постановка задачи, быстрая оплата.
Ответный отзыв
boro-boro
Дмитрий 
32 годаТаиланд
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$15
10 баллов
2 года назад
Создание формы опроса на drupal 7
Работа выполнена качественно и в сроки.
Рекомендую, четкая постановка задачи и приятный человек в общении.
Ответный отзыв