Разработка сайтов под ключ. Качественно и в срок.
Простота — залог надежности. (W. Dijkstra)
Разработка сайтов под ключ. Качественно и в срок.
Чем занимаюсь:
- создание сайтов с нуля под ключ
- адаптивная верстка сайтов любой сложности
- натяжка верстки на CMS (WordPress, Joomla, OpenCart и др.), интернет-магазины
- доработка сайта
Навыки:
HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, Ajax, PHP, MySQL, Bootstrap 4
Основные принципы работы:
- соблюдение сроков
- довожу заказы до конца
- заранее договариваюсь о стоимости
- всегда на связи
Внесение поправок бесплатно.
О себе:
образование высшее;
постоянно повышаю квалификацию;
ответственный.
Контакты:
Skype: alexmorgan45_2
Email: [email protected]
Viber: +375(33)306-14-74
Telegram: @alexmorgan45
WhatsApp: +375(33)306-14-74
Я против войны в Украине!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Портфолио
- Aperture landing page20 просмотров
- Веб-сайт137 просмотров
- Landing page на Joomla138 просмотров
- Интернет-магазин "HOPWINE"171 просмотр
- Landing page для экотропы, заповедник "Ельня"158 просмотров
- Веб-сайт для транспортной компании124 просмотра
Отзывы заказчиков
$40
9 баллов
год назад
Задача оказалась сложноватой для Александра, по крайней мере, по соотношению сложности и цены. В итоге задачу сделал человек, который уже хорошо знает наш проект. Александр ответственный, коммуникации отличная. Ответил на вопросы, глянул пару моментов. Рекомендую.
Ответный отзыв
Рекомендую Евгения, хороший заказчик. Всегда на связи.
$15
10 баллов
2 года назад
Александр - специалист очень хорошего уровня понимания кода. Всё сделал отлично. Рекомендую.
Ответный отзыв
Работать с Михаилом было приятно. Сотрудничество оставило только приятные впечатления! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$5
10 баллов
2 года назад
Всё получилось хорошо, довольно оперативно помог решить задачу с Opencart
Ответный отзыв
Все хорошо, рекомендую к сотрудничеству.
$10
10 баллов
2 года назад
Быстро, качественно и недорого. Рекомендую!
Ответный отзыв
Все отлично. Четкая постановка задачи, быстрая оплата.
$15
10 баллов
2 года назад
Работа выполнена качественно и в сроки.
Ответный отзыв
Рекомендую, четкая постановка задачи и приятный человек в общении.