Довести до ума сайт на WP

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки705 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

https://www.siteprojects.ru/

2 года назад
siteprojects
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
AlexMorgan45
Александр 
33 годаБеларусь
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
2 года назад
$15
2 дня
Александр - специалист очень хорошего уровня понимания кода. Всё сделал отлично. Рекомендую.
Работать с Михаилом было приятно. Сотрудничество оставило только приятные впечатления! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
  • Похожие заказы

  • Правки на Opencart

    1. В любой категории товаров ссылки пагинации, Показать еще и изменить выдаваемое кол-во товаров на странице видимо имеют ссылки абсолютные с http и потому не работают. Надо соответственно либо сменить везде на https, либо сделать ...

    OpenCart
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Тему Wordpress сайта услуг

    Привет, мне нужна либо тема Wordpress, либо плагин, для сайта услуг. Обязательно чтобы была возможность посетителям оставлять свои предложения услуг (как бесплатно, так и за установленную сумму).

    WordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Зробити верстку + посадку на MODX

    $200

    Потрібно зробити адаптивну верстку трьох сторінок , а також шапки і футера і посадку на MODX  сайту [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fperekritie.com.ua%2F]https://perekritie.com.ua/[/url] , на яких ми зробили зміну дизайну.  Сайт двомовний.  Зараз на ньому є базова внутрішня СЕО опримізація, подивитись,  можливо ...

    MODX
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • (Битрикс) Восстановить работу сайта

    Задача восстановить работу сайта: [list=1][*]При переходе на сайт на всех страницах не должен отображаться логин/пароль ﻿https://disk.yandex.ru/d/yNqc06lQMedoeA и должен контент отображаться. Если залогиниться на странице то контент появляется.[*]При попытке войти в админку не должно отображается окно ﻿https://disk.yandex.ru/d/l6cIMfMcdcfz8Q и админка ...

    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Работы по сайту Opencart

    http://avtotkani.com/ обновить движек opencart дополнить, обновить контент установить сертификат и перенести на https Возможно, (зависит от стоимости) - установить и настроить PWA расширение - расширение новой почты

    OpenCart
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработка WP+Woo на шаблоне Bono (wpshop)

    Добрый день! Есть некоторый список доработок WP сайта. Это не "боевой" сайт, а тестовый. На дизайн мне всё равно, главное сделать технические доработка, чтобы понять, как это может работать (я про Woo). Сайт https://bit.ly/3BcCRBM ТЗ скину в переписке

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Натянуть (посадить) верстку на Wordpress для главной страницы

    Сверстана главная страница, нужно ее посадить на Wordpress. Сделать блоками, так что бы их можно было встраивать на другие страницы сайта через визуальную панель. Сейчас сайт сделан через Elementor В приоритете вебмастера с опытом в больших проектах. Сайт ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    2 года назад

  • Сделать адаптивную мобильную версию сайта

    $10

    Нужно сделать из такого сайта [url=http://obmenkg.ru/]http://obmenkg.ru[/url] мобильную адаптивную версию, или плагин, так как сайт на wordpress Вот пример: [url=https://idram.armchange.ru/]https://idram.armchange.ru/[/url] Вот такую мобильную версию: [url=https://idram.armchange.ru/mobile.html]https://idram.armchange.ru/mobile.html[/url] У меня сайт на таком же движке wordpress тема и плагин тот же что и выше, ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад