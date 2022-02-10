Правки на Opencart

1. В любой категории товаров ссылки пагинации, Показать еще и изменить выдаваемое кол-во товаров на странице видимо имеют ссылки абсолютные с http и потому не работают. Надо соответственно либо сменить везде на https, либо сделать их относительными

2. Нужно сделать структуру урлов категорий плоской, т.е. Все страницы /category/naimenovanie-kategorii-na-translite (сейчас транслитерация работает, но структура иерархии попадает в урл, а должна только конечная категория)

Пишите в заявке стоимость сразу.

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