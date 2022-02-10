Сделать похожий сайт на вордпресс (только главная страница)

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок547 просмотров
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ТОЛЬКО ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА

нужен похожий сайт с таким же контентом( текстом, и похожими картинками), другой дизайн на схожую тему

https://www.veriff.com/

возможна покупка платной темы и ее редактирование(желательно)

прошу в заявке написать ответ 65+31

2 года назад
ladymor
23 годаКазахстан
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад