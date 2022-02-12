Сделать корректировки по дизайну на 3х проектах на Wordpress

Системы управления (CMS)Завершен5 заявок685 просмотров
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Во вложении ТЗ

WordPress
2 года назад
Mezentsev66
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
coder0204
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
17 дней назад
2 года назад
$25
1 день
UAH
Спасибо Артуру за выполненную работу. Все было сделано в срок, все правки были учтены. Рекомендую!
Спасибо за работу. Четкое ТЗ, быстрая оплата. Рекомендую Олега к сотрудничеству!