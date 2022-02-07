Доработать сайт на WordPress

Давно не обновляли сайт, теперь при попытке захода в админку только белый экран
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, коллеги!
Ищем толкового девелопера, который сам пишет скрипты, не только натягивает вёрстку.
Сайт домашний ипотеки на английском языке.
Сайт состоит из множество разных калькуляторов – расчётов процентных ставок, квизов и так далее.
Они уже реализованы и работают, также свёрстаны все страницы кроме ЛК юзера.
Что нужно доделать?
Личный кабинет юзера с инфой – туда выводятся данные из некоторых кальуляторов – результаты калькуляции процентных ставок, выплат и тд – они попадают в ЛК юзера, что бы всегда были под рукой (при нажатии на кнопку предлагается зарегаться на сайте и после реги в лк появляется кэшированая страница с результатом).
Загрузка документов в ЛК – смена статусов доков – проверено, отклонено, на рассмотреннии.
Натянуть главную + внутренние (5 штук) на ВП для управления контентом.
Запрашивайте фигму и тз в личку.
Надеямся на адекватную партнёрскую цену!
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