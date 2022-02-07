Доработать сайт на WordPress

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки1394 просмотра
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Добрый день, коллеги!

Ищем толкового девелопера, который сам пишет скрипты, не только натягивает вёрстку.

Сайт домашний ипотеки на английском языке.

Сайт состоит из множество разных калькуляторов – расчётов процентных ставок, квизов и так далее.

Они уже реализованы и работают, также свёрстаны все страницы кроме ЛК юзера.

Что нужно доделать?

Личный кабинет юзера с инфой – туда выводятся данные из некоторых кальуляторов – результаты калькуляции процентных ставок, выплат и тд – они попадают в ЛК юзера, что бы всегда были под рукой (при нажатии на кнопку предлагается зарегаться на сайте и после реги в лк появляется кэшированая страница с результатом).

Загрузка документов в ЛК – смена статусов доков – проверено, отклонено, на рассмотреннии.

Натянуть главную + внутренние (5 штук) на ВП для управления контентом.

Запрашивайте фигму и тз в личку.

Надеямся на адекватную партнёрскую цену!

WordPressСайт на WordPress
2 года назад
Cyxik
57 летУкраина
3 года в сервисе
Был
14 дней назад
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